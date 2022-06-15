У Сєвєродонецьку в росіян на передовій "вагнерівці" та козаки, за ними — регулярна армія РФ

Росія задіює на Луганщині свою регулярну армію менш активно для зниження втрат серед особового складу.

У районі Сєвєродонецька та Лисичанська Луганської області сконцентровано найбільшу силу армії РФ. За повідомленнями українського генштабу, туди перекидаються все нові й нові батальйонні тактичні групи.

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"Втрати не рахують, ломляться вперед. Таке враження, що десь за рогом причалив пором, і з нього йде безперервна хвиля. Впадають усі резерви. У нас теж є втрати, поранені. Але вони втрачають багато вбитих, але йдуть і йдуть — сил багато", — говорить у коментарі Фокусу Кирило Сазонов, політичний експерт, який зараз перебуває в Лисичанську.

За словами Сазонова, мобілізованих з окупованих територій серед тих, хто наступає, стає все менше: "Ми бачимо документи вбитих. Слов'янське прізвище — лише кожне десяте, 90% жителів Зауралля з іменами, які ми з першого разу не можемо вимовити. Із Сибіру та Далекого Сходу вони женуть людей боротися за "російський Донбас" Генерал, якого тут убили два тижні тому (5 червня російські медіа повідомили про загибель генерал-майора російської армії Романа Кутузова, — ред.), формально командував 1-м армійським корпусом "ДНР", а реально виконував обов'язки командира 5-ї загальновійськової армії, що дислокувалася в Уссурійську".

Росія в районі Сєвєродонецька та Лисичанська використовує свою регулярну армію менш активно. Військовослужбовці РФ йдуть у другому ешелоні, щоб зменшити кількість втрат. Втрати — основний демотивувальний фактор.

Основну ударну функцію взяли він бійці ПВК "Вагнер". Поряд із ними йдуть представники так званих армійських корпусів "ЛДНР", мобілізовані. Серед них багато "добровольців" із території Росії. Щотижня їх прибуває від тисячі до півтори людей. Це накачені пропагандою люди, готові вмирати за цей "російський Донбас". Серед них є й представники різних козацьких формувань, зокрема Оренбурзького військового козачого товариства, військового козацького товариства "Всевелике військо Донське". Усього — понад чотири тисячі людей.

Детально про ситуацію у Сєвєродонецьку та Лисичанську читайте у новому матеріалі Фокусу "Стратегічна висота. Що відбувається в Лисичанську і чим важлива його оборона".