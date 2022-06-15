В Северодонецке у россиян на передовой "вагнеровцы" и казаки, за ними — регулярная армия РФ

Россия задействует на Луганщине свою регулярную армию менее активно для снижения потерь среди личного состава.

В районе Северодонецка и Лисичанска Луганской области сконцентрировано наибольшее силы армии РФ. По сообщениям украинского генштаба, туда перебрасываются все новые и новые батальонные тактические группы.

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"Потери не считают, ломятся вперед. Такое впечатление, что где-то за углом причалил паром, и с него идет непрерывная волна. Бросают все резервы. У нас тоже есть потери, раненые. Но они теряют много убитыми, но идут и идут — сил много", — говорит в комментарии Фокусу Кирилл Сазонов, политический эксперт, который сейчас находится в Лисичанске.

По словам Сазонова, мобилизованных с оккупированных территорий среди наступающих становится все меньше: "Мы видим документы убитых. Славянская фамилия — только каждая десятый, 90% жителей Зауралья с именами, которые мы с первого раза не можем выговорить. С Сибири и Дальнего Востока они гонят людей бороться за "русский Донбасс". Генерал, которого тут убили две недели назад (5 июня российские медиа сообщили о гибели генерал-майора российской армии Романа Кутузова, — ред.), формально командовал 1-м армейским корпусом "ДНР", а реально исполнял обязанности командира 5-й общевойсковой армии, которая дислоцировалась в Уссурийске".

Россия в районе Северодонецка и Лисичанска использует свою регулярную армию менее активно. Военнослужащие РФ идут во втором эшелоне, чтобы уменьшить количество потерь. Потери — основной демотивирующий фактор.

Основную ударную функцию взяли на себя бойцы ЧВК "Вагнер". Об этом отмечает и Дмитрий Снегирев, военный эксперт. Он объясняет: рядом с ними идут представители так называемых армейских корпусов "ЛДНР", мобилизованные. "Среди них много "добровольцев" с территории России. Каждую неделю их прибывает от тысячи до полутора человек. Это накаченные пропагандой люди, готовые умирать за тот самый "русский Донбасс". Среди них есть и представители разных казачьих формирований, в частности Оренбургского войскового казачьего общества, войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское". Всего — более четырех тысяч человек", — говорит он.

Детально о ситуации в Северодонецке и Лисичанске читайте в новом материале Фокуса "Стратегическая высота. Что происходит в Лисичанске и чем важна его оборона".