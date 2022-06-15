Під Сєвєродонецьком росіяни використовують тактику випаленої землі, — військовий експерт

У процесі обстрілів окупанти використовують важку артилерію, вогнеметні системи "Солнцепек", а також армійську авіацію.

Російська армія намагається стирати українські міста із землі.

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"Раніше були лобові удари, як у Рубіжному та Попасній Луганської області — росіяни по два місяці штурмували місто, зараз йдеться про флангові охоплення. Вони криють усе артилерією", — говорить у коментарі Фокусу Дмитро Снєгирьов, військовий експерт.

"Раніше працювали "Піонами", "Гіацинтами", а зараз привезли нову російську розробку — самохідні артилерійські установки "Малки". Але таких на озброєнні російської армії всього 60 штук. Також працюють осколково-фугасними снарядами, щоб досягти максимальних руйнувань. Для обстрілу прифронтової Врубівки російські війська використовували важку вогнеметну систему "Солнцепек" — страшну термобаричну зброю. Використовують фронтову авіацію. Працюють як гелікоптерами з території луганського аеропорту, так і РФ. Тобто використовують тактику випаленої землі".

Докладно про те, що зараз відбувається у прифронтовій Луганщині, читайте у матеріалі Фокусу "Стратегічна висота. Що відбувається у Лисичанську і чим важлива його оборона".