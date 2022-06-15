Под Северодонецком россияне используют тактику выжженной земли, — военный эксперт

В ходе обстрелов оккупанты используют тяжелую артиллерию, огнеметные системы "Солнцепек", а также армейскую авиацию.

Российская армия пытается стирать украинские города с лица земли.

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"Раньше были лобовые удары, как в Рубежном и Попасной Луганской области — россияне по два месяца штурмовали город, сейчас идет речь о фланговых обхватах. Они кроют все артиллерией", — говорит в комментарии Фокусу Дмитрий Снегирев, военным эксперт.

"Раньше работали "Пионам", "Гиацинтами", а сейчас привезли новую российскую разработку – самоходные артиллерийские установки "Малки". Но таких на вооружении российской армии всего 60 штук. Также работают осколочно-фугасными снарядами, чтобы достичь максимальных разрушений. Для обстрела прифронтовой Врубовки российские войска использовали тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" — страшное термобарическое оружие. Используют фронтовую авиацию. Работают как вертолетами с территории луганского аэропорта, так и РФ. То есть используют тактику выжженной земли".

Подробно о том, что сейчас происходит в прифронтовой Луганщине, читайте в материале Фокуса "Стратегическая высота. Что происходит в Лисичанске и чем важна его оборона".