Северодонецк наполовину окружен, но о выходе ВСУ речи не идет, — батальон "Свобода" (видео)

По словам командира батальона Петра Кузика, украинские военные продолжают удерживать позиции в городе и даже проводят контратаки. Ситуация в городе развивается динамично и бывают моменты, когда ВСУ контролируют 40-50% Северодонецка.

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Командир батальона "Восток" Петр Кузик, который принимает участие в обороне Северодонецка Луганской области, рассказал, что ситуация в городе сложная. По его словам, в Северодонецке продолжаются уличные бои, артиллерийские и танковые дуэли, а половина населенного пункта окружена российскими войсками, еще минимум половина захвачена оккупантами. Об этом Кузик рассказал в эфире "Радио Свобода".

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Украинский военный рассказал, что ВСУ продолжают удерживать позиции, кроме того, они проводят контратаки.

"Батальон "Свобода" в составе 4-й бригады Нацгвардии не просто удерживает позиции, нам удалось подвинуться вперед, буквально на квартал, закрепиться на этих позициях. Отбросить врага нам не удалось", — сказал он.

Петр Кузик заявил, что ситуация в Северодонецке развивается очень динамично и бывают моменты, когда украинские военные контролируют 40-50% города. Он добавил, что логистика для переправки на позиции украинских военных в населенный пункт очень сложная, потому что россияне подорвали все мосты. Поэтому приходится искать другие способы доставки орудий.

Несмотря на то, что как минимум половина Северодонецка оккупирована и город на половину окружен, ВСУ не собираются отступать. Кузик рассказал, что украинским военным отдали приказ удерживать позиции и выжимать российскую армию за пределы города.

"Сейчас есть приказ удерживать позиции и выжимать врага по возможности из города, что мы качественно пытаемся сделать с переменным успехом. Об отступлении, о выходе никто не думает, наоборот, думаем, как выполнить задачу по деоккупации города. Все подразделения работают очень слаженно. Говорить о том, чтобы покидать город как минимум рано. Я думаю, где-то, возможно, ждем приказа перейти в контрнаступление", — заявил военный.

Напомним, военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал Фокусу, что ВС РФ под Северодонецком используют тактику выжженной земли. По его словам, В ходе обстрелов оккупанты используют тяжелую артиллерию, огнеметные системы "Солнцепек", а также армейскую авиацию.

Фокус писал, что в районе Северодонецка и Лисичанска Россия сконцентрировала наибольшее количество своих сил. В Северодонецке у россиян на передовой "вагнеровцы" и казаки, а за ними — регулярная армия РФ.