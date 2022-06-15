"Навіщо росіяни підірвали мости у Сєвєродонецьку", — пояснює експерт

ЗС РФ намагаються захопити Сєвєродонецьк, зайшовши з боку Тошківки та Привілля, але всі спроби поки що безуспішні.

13 червня у Сєвєродонецьку було підірвано останній, третій міст через Сіверський Донець. Він з'єднував місто із сусіднім Лисичанськом і територією Луганської області, що залишилася контрольованою українською армією.

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Експерти кажуть, українським військовим у Сєвєродонецьку стало важче, але вони там не заблоковані.

"Навіщо росіяни підірвали мости — не зрозуміло. Тобто ми розуміли, що це могло статися, але навіщо? Якщо вони думають про захоплення Лисичанська, то прагматичнішим було б залишити мости для кращої логістики, — каже у коментарі Фокусу Дмитро Снєгирьов, військовий експерт. "Та й взагалі наявність контрольованих мостів давала б деякі переваги. Але тепер вони повинні будуть форсувати річку. Чим це закінчиться для них, можна судити за Білогорівкою і Серебрянкою (у середині травня російська армія вже намагалася форсувати Сіверський Донець, змушена була відступити, — ред.). Тоді було знищено до ста одиниць важкої бронетехніки.

Експерт припускає, що противник сподівається взяти місто, зайшовши з флангів — з боку Тошківки — південному сході, та Привілля — на півночі. Але всі спроби поки що безуспішні.

Більше про ситуацію в прифронтовій Луганщині читайте у матеріалі Фокусу "Стратегічна висота. Що відбувається в Лисичанську і чим важлива його оборона".