"Зачем россияне взорвали мосты в Северодонецке", — объясняет эксперт

ВС РФ пытаются захватить Северодонецк, зайдя со стороны Тошковки и Приволье, но все попытки пока безуспешны.

13 июня в Северодонецке был взорван последний, третий мост через Северский Донец. Он соединял город с соседним Лисичанском и оставшейся контролируемой украинской армией территорией Луганской области.

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Эксперты говорят, украинским военным в Северодонецке стало тяжелее, но они там не заблокированы.

"Зачем россияне взорвали мосты — не понятно. То есть мы понимали, что это могло случиться, но зачем? Если они думают о захвате Лисичанска, то прагматически было бы оставить мосты для лучшей логистики, — говорит в комментарии Фокусу Дмитрий Снегирев, военным эксперт. — Да и вообще наличие контролируемых мостов давала бы некоторые преимущества. Но теперь они должны будут форсировать реку. Чем это закончится для них, можно судить по Белогоровке и Серебрянке (в середине мая российская армия уже пыталась форсировать Северский Донец, вынуждена была отступить, — ред.). Тогда было уничтожено до ста единиц тяжелой бронетехники".

Эксперт допускает, противник надеется взять город, зайдя с флангов — со стороны Тошковки — юго-востоке, и Приволье — на севере. Но все попытки пока безуспешны.

Больше о ситуации в прифронтовой Луганщине читайте в материале Фокуса "Стратегическая высота. Что происходит в Лисичанске и чем важна его оборона".