Українські військові залишать Сєвєродонецьк, команду вже отримано, — Гайдай

За словами голови Луганської ОВА, для ЗСУ немає сенсу перебувати на розбитих позиціях. У Сєвєродонецьку знищено всю інфраструктуру, повністю або частково зруйновано 90% будинків.

Українським військовослужбовцям доведеться залишити Сєвєродонецьк, рішення про це вже ухвалено. Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

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"Доведеться відводити наших хлопців. Залишатися на розбитих за багато місяців позиціях просто заради того, щоб там перебувати, немає сенсу. Тому, що з кожним днем кількість загиблих на неукріплених територіях може зростати", — пояснив він.

За словами Гайдая, військові в місті вже отримали відповідну команду відходити на нові, укріпленіші позиції, і вже звідти вести бойові дії.

Як наголошує глава ОВА, окупанти практично повністю знищили Сєвєродонецьк.

"Уявіть, що цілодобово кілька місяців російська армія обстрілювала місто. Починала з великих калібрів здалеку — ракета, авіабомба. І чим ближче вони підходили, тим більше в них було можливостей для обстрілу", — прокоментував регіональний політик.

Він зазначив, що на сьогодні вся інфраструктура в Сєвєродонецьку знищена. У місті обстріляно 90% будинків, 80% критично зруйновані і не підлягають відновленню — їх можна лише знести.

Лисичанськ також знаходиться під щільним обстрілом.

"[Росіянам] складно його відразу захопити, але якщо враховувати в рази переважаючі сили противника, то вони там тиснуть дуже сильно. Десь на околиці міста вже заходили ДРГ, але спроби пройти вглиб міста були відбиті", — розповів Гайдай.

Як уточнив глава ОВА, зі Старобільська у бік Лисичанська виїхало щонайменше шість установок для запуску ракет "Точка-У". Проте, вчора, 23 червня, з міста вдалося евакуювати частину людей та підвезти туди гуманітарний вантаж.

"Сьогодні теж пробуватимемо", — наголосив політик.

Раніше Міністерство оборони Великобританії повідомляло, що російські війська наступають під Ізюмом і хочуть вивезти цивільних із Сєвєродонецька. За словами британських розвідників, Росія хоче "евакуювати" мирних жителів на окуповану територію та отримати перевагу на полі бою.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай також розповідав, як ЗСУ захищають Сєвєродонецьк.