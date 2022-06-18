РФ наступає під Ізюмом і хоче вивезти цивільних із Сєвєродонецька, — МО Великобританії

За словами розвідників, Росія хоче "евакуювати" мирних жителів на окуповану територію та отримати перевагу на полі бою.

Росія перейшла на наступ на південь від Ізюма, щоб прорватися в Донецьку область і оточити Сєвєродонецьк. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії на офіційній сторінці у Twitter.

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За даними британських розвідників, протягом останніх 48 годин російські війська відновили спроби штурму в Харківській області для створення Сєвєродонецького котла. З 14 червня представники влади РФ та сепаратистів із так званих "Л/ДНР" заявляють про створення гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів із Сєвєродонецька. Британці припускають, що українські громадяни з підозрою сприймуть такий крок.

"Росія має прецеденти, як у кампанії в Україні, так і в Сирії, коли однобічно оголошені "гуманітарні" коридори використовували як механізм для маніпулювання простором бойових дій і примусового переміщення населення", — пише пресслужба Міноборони.

Через руйнування мостів через річку Сіверський Донець можливостей для виїзду із міста небагато. Маршрут, який пропонує Росія, приведе українських громадян у місто Сватове, яке розташоване на окупованій території. На думку британських військових, якщо мирні жителі не захочуть покинути Сєвєродонецьк через запропонований коридор, Росія може використовувати це як виправдання для частіших обстрілів цивільних об'єктів нарівні з військовими.

[ + – ] Карта бойових дій на сході України Фото: Скриншот

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, 17 червня російським військам не вдалося захопити Богородичне (приблизно 25 км на південний схід від Ізюма) і вони відійшли на раніше зайняті позиції. Українська армія ж продовжила контрнаступ на південний захід від Ізюма і витіснили російські війська з Дмитрівки.

Глава Міноборони Великобританії Тоні Радакін заявив, що Росія втрачає бойову міць, задіявши велику кількість військових та техніки для поступового посилення в одному районі. Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті припустив: ЗС РФ зосередили більшу частину наявних у них бойових підрозділів для захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська, перекинувши ресурси з інших напрямків наступу, але все одно зазнають тяжких втрат.

[ + – ] Карта бойових дій у Луганській області станом на 17 червня Фото: Institute for the study of war

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, як ЗСУ захищають Сєвєродонецьк. Станом на 18 червня ситуація у місті тяжка, проте українські військові тримають оборону, ведуть вуличні бої. ЗС РФ поки не вдалося оточити Сєвєродонецьк, тому вони ведуть артилерійські обстріли з великої відстані.

14 червня з'явилася інформація, що ЗСУ наблизилися до міста Ізюм у Харківській області. Військові звільнили село Придонецьке, яке раніше було під контролем російських військ.