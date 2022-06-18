РФ наступает под Изюмом и хочет вывезти гражданских из Северодонецка, - МО Великобритании

По словам разведчиков, Россия хочет "эвакуировать" мирных жителей на оккупированную территорию и получить преимущество на поле боя.

Россия перешла в наступление к югу от Изюма, чтобы прорваться Донецкую область и окружить Северодонецк. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на официальной странице в Twitter.

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По данным британских разведчиков, за последние 48 часов россиские войска возобновили попытки штурма в Харьковской области для создания Северодонецкого котла. С 14 июня представители власти РФ и сепаратистов из так называемых "Л/ДНР" заявляют о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из Северодонецка. Британцы предполагают, что украинские граждане с подозрением отнесутся к такому шагу.

"У России есть прецеденты, как в кампании в Украине, так и в Сирии, когда односторонне объявленные "гуманитарные" коридоры использовали в качестве механизма для манипулирования пространством боевых действий и принудительного перемещения населения", — пишет пресс-служба Минобороны.

Из-за разрушения мостов через реку Северский Донец возможностей для выезда из города немного. Маршрут, который предлагает Россия, приведет украинских граждан в город Сватово, который расположен на оккупированной территории. По мнению британских военных, если мирные жители не захотят покинуть Северодонецк через предложенный коридор, Россия может использовать это в качестве оправдания для более частых обстрелов гражданских объектов наравне с военными.

[ + – ] Карта боевых действий на востоке Украины Фото: Скриншот

Как сообщает Генштаб ВСУ, 17 июня русским войскам не удалось захватить Богородичное (примерно 25 км юго-восточнее Изюма) и они отошли на ранее занятые позиции. Украинская армия же продолжила контрнаступление юго-западнее Изюма и вытеснили российские войска из Дмитровки.

Глава Минобороны Великобритании Тони Радакин заявил, что россия теряет боевую мощь, задействуя большое количество военных и техники для постепенного усиления в одном районе. Институт изучения войны (ISW) в своем отчете предположил: ВС РФ сосредоточили большую часть имеющихся у них боевых подразделений для захвата Северодонецка и Лисичанска, перебросив ресурсы с других направлений наступления, но все равно несут тяжелые потери.

[ + – ] Карта боевых действий в Луганской области состоянием на 17 июня Фото: Institute for the study of war

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, как ВСУ защищают Северодонецк. По состоянию на 18 июня ситуация в городе тяжелая, однако украинские военные держат оборону, ведут уличные бои. ВС РФ пока не удалось окружить Северодонецк, поэтому они ведут артиллерийские обстрелы с большого расстояния.

14 июня появилась информация, что ВСУ приблизились к городу Изюм в Харьковской области. Военне освободили село Придонецкое, которое ранее находилось под контролем российских войск.