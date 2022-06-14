Украинские военные приблизились уже к 10 км от Изюма, — OSINT-аналитики (фото)

Заявляется, что украинская армия освободила село Придонское в лесах рядом с оккупированным Изюмом.

Бойцы Вооруженных сил Украины освободили село Придонское и приблизились к оккупированному Изюму. Об этом сообщает OSINT-аналитик Ukraine Battle Map.

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На запад от Изюма украинские военные продвигаются лесами Харьковской области. Согласно данным OSINT-аналитика (OSINT — это разведка на основе открытых данных, — Фокус), ВСУ освободили село Придонское в Харьковской области.

Ныне украинская армия находится в лесах как минимум в 10 км от центра Изюма.

[ + – ] ВСУ освободили село Придонское

По данным Института изучения войны, украинская армия отвоевала Заводы и Спеваковку, однако в Генштабе ВСУ эту информацию еще не подтвердили.

[ + – ] ВСУ освободили Спеваковку и Заводы

В утренней сводке Генштаба ВСУ о продвижении украинских войск в районе Изюма не сообщалось. Указывалось о сосредоточении вражеских сил в Харьковской области для недопущения бойцов ВСУ к продвижению к государственной границе. Также ВС РФ наносили удары авиацией в районе Рубежного, Русской Лозовой, Байрака и Дементеевки.

Напомним, 13 июня ВСУ освободили три села на Донбассе, отодвинув линию фронта на 15 км. Однако какие именно населенные пункты освобождены, не сообщается.

Ранее Владимир Зеленский заявил об освобождении части общин на Херсонщине.