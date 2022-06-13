"Освобождена часть общин Херсонщины" — Зеленский (видео)

В новом обращении президент заверил, что наступление оккупантов на юге Украины остановлено. Однако угроза для Николаева, Запорожья и Днепропетровска остается.

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В своем вечернем видеообращении к согражданам президент Зеленский сказал, что была освобождена часть общин на Херсонщине.

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"Остановлено наступление оккупантов на юге Украины. Да, они до сих пор хотят разрушить и Николаев, и Запорожье, и города Днепропетровщины… Одесса остается мишенью для российского флота. Но уже были сорваны десятки попыток российской армии именно на юге. Благодаря контрнаступлению уже освобождена часть общин на Херсонщине, — отмечает в видеоролике Зеленский.

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Ранее мы писали, что в Херсонской области были освобождены три села. Это удалось благодаря контрнаступлению ВСУ, которые продолжают продвигаться в сторону Херсона.

Ранее Фокус писал, что украинские военные отодвинули армию РФ от Кривого Рога. По данным главы ОВА Александра Вилкула, российские войска удалось отбросить на 40-60 км, благодаря чему линия столкновения перешла в Херсонскую область.