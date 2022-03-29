Украинские военные отбросили армию РФ от Кривого Рога на 40-60 км (видео)
По словам Александра Вилкула, линия столкновения продвинулась с границы Днепропетровской области, в Херсонскую.
Вооруженные силы Украины отбросили российские войска от Кривого Рога на 40-60 км. Линия столкновения перешла в Херсонскую область. Об этом заявил глава ОВА Александр Вилкул.
По словам Вилкула, враг не только остановлен по всем направлениях, но и отброшен назад. Нет позиций ВС РФ, ближе чем в 40 км от Кривого Рога. Теперь линия столкновения проходит не по границе Днепропетровской области, а в Херсонской области. Там было освобождено еще несколько сел.
"Наша стратегия — держать врага далеко", — подчеркнул Вилкул.
Добавим, что ближайший временно оккупированный населенный пункт это Зеленодольск, который находится примерно в 40 км от Кривого Рога.Важно
Глава ОВА также добавил, что украинские военные не только отбросил назад врага, но и захватили вражескую технику, которая будет использована для обороны города. Вместе с тем в отдельных районах Кривого Рога продолжают делать оборонительные сооружения.
Напомним, ВСУ перешли в контрнаступление по трем фронтам, однако наиболее угрожающей ситуация выглядит в зоне ООС.
По данным Генштаба, ВСУ отразили 7 атак ВС РФ в зоне ООС.