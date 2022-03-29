Украинские солдаты в Донецкой и Луганской областях отразили 7 атак противника, - Генштаб ВСУ

За минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 12 российских танков и 17 воздушных целей противника.

Группировки Вооруженных Сил Украины устойчиво ведут оборонительные действия на всех направлениях. Основные бои за минувшие сутки прошли в Донецкой и Луганской областях. Как сообщает Генеральный штаб ВСУ 28 марта украинские военные отразили 7 атак врага, уничтожив при этом 12 танков, 10 машин боевой пехоты и 3 единицы мототехники.

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Защитники ВВС ВСУ за предыдущие сутки сбили 17 воздушных целей — 8 самолетов, 3 вертолета, 4 БПЛА различных типов и 2 крылатых ракеты. Самолеты ВВС нанесли ракетные и бомбовые удары по местам скопления техники и рабочей силы ВС РФ. Потери российских оккупантов выясняются.

ВСУ успешно сдерживают противника на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях, а в некоторых районах украинские войска проводят успешные контрнаступления.

ВС России продолжают наносить ракетные и бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить военную инфраструктуру. Враг сосредоточил огонь на склады хранения горюче-смазочных материалов, чтобы усложнить логистику и создать условия для гуманитарного кризиса.

Кроме того, Генштаб ВСУ сообщает, что в нарушение требований Международного гуманитарного права в некоторых временно оккупированных населенных пунктах Киевской, Запорожской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей российские оккупанты продолжают обстреливать жилые дома, брать в заложники и похищать мирных жителей и заниматься мародерством.

Ранее сообщалось, что солдаты ВС РФ продолжают захватывать территорию Мариуполя. Как сообщил Генштаб ВСУ 28 марта, войска РФ продвигаются в центр города, нанося огневое поражение позициям украинских войск.

Войска РФ продолжают наращивать войска вокруг Киева. Однако по данным Генштаба ВСУ, россиянам не удается занять ключевые позиции с которых они могли бы атаковать или оцепить Киев.