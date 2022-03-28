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Военный Фокус Российско-украинская война

Войска РФ продвигаются в центр Мариуполя, - сводка Генштаба (фото)

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захват мариуполя
Фото: Facebook

По данным специалистов, Мариуполь — единственный город, где войска РФ имеют успехи в продвижении.

Российские войска продолжают заходить вглубь окруженного Мариуполя. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ на 12:00.

На 32 день войска РФ сосредоточили свое внимание на подготовке наступательных действий. В частности, происходит перегруппировка войск для выхода на админграницы Донецкой и Луганской области. Также проводятся мероприятия для перемещения дополнительных подразделений ВС РФ на территорию Украины.

Российские войска в Донецкой области основные свои силы сосредотачивают на захвате Попасной, Рубежного с дальнейшим выходом в Угледар и Сладкое. ВС РФ пытаются захватить Мариуполь.

Ныне войска РФ продолжают продвижение в центр города наносе огневое поражение позициям украинских войск.

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Добавим, что по прогнозу американского Института изучения войн, российским войскам все же удастся захватить город в "очень скором будущем". За минувшие сутки Мариуполь стал единственным местом, где агрессору удается медленно продвигаться вглубь города.

В российском телеграм-канале War Gonzo уже опубликовали видео, на котором кадыровцы вывешивают флаг над администрацией Кальмиусского района.

мариуполь
Администрация Кальмиусского района
бои за мариуполь
Местоположение администрации на карте. Это северная часть города

Напомним, в интервью росСМИ Зеленский заявил, что он разрешил украинским военным покидать блокадный Мариуполь, однако они отказались этого делать.

По данным британской разведки, ВС РФ пытаются окружить ВСУ на востоке Украины.