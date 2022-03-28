Войска РФ продвигаются в центр Мариуполя, - сводка Генштаба (фото)
По данным специалистов, Мариуполь — единственный город, где войска РФ имеют успехи в продвижении.
Российские войска продолжают заходить вглубь окруженного Мариуполя. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ на 12:00.
На 32 день войска РФ сосредоточили свое внимание на подготовке наступательных действий. В частности, происходит перегруппировка войск для выхода на админграницы Донецкой и Луганской области. Также проводятся мероприятия для перемещения дополнительных подразделений ВС РФ на территорию Украины.
Российские войска в Донецкой области основные свои силы сосредотачивают на захвате Попасной, Рубежного с дальнейшим выходом в Угледар и Сладкое. ВС РФ пытаются захватить Мариуполь.
Ныне войска РФ продолжают продвижение в центр города наносе огневое поражение позициям украинских войск.Важно
Добавим, что по прогнозу американского Института изучения войн, российским войскам все же удастся захватить город в "очень скором будущем". За минувшие сутки Мариуполь стал единственным местом, где агрессору удается медленно продвигаться вглубь города.
В российском телеграм-канале War Gonzo уже опубликовали видео, на котором кадыровцы вывешивают флаг над администрацией Кальмиусского района.
Напомним, в интервью росСМИ Зеленский заявил, что он разрешил украинским военным покидать блокадный Мариуполь, однако они отказались этого делать.
По данным британской разведки, ВС РФ пытаются окружить ВСУ на востоке Украины.