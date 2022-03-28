Війська РФ просуваються в центр Маріуполя, — зведення Генштабу (фото)

За даними Інституту дослідження війни, Маріуполь — єдине місто, де війська РФ мають успіхи в просуванні.

Російські війська продовжують заходити вглиб оточеного Маріуполя. Про це повідомляють у зведенні Генштабу ЗСУ на 12:00.

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На 32-й день війська РФ зосередили свою увагу на підготовці наступальних дій. Зокрема, відбувається перегрупування військ для виходу на адмінкордон Донецької та Луганської області. Також проводяться заходи для переміщення додаткових підрозділів ЗС РФ на територію України.

Російські війська в Донецькій області основні свої сили зосереджують на захопленні Попасної, Рубіжного з подальшим виходом у Вугледар та Солодке. ЗС РФ намагаються захопити Маріуполь.

Нині війська РФ продовжують просуватися до центру міста, завдаючи вогневу поразку позиціям українських військ.

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Додамо, що за прогнозом американського Інституту вивчення війни, російським військам все ж таки вдасться захопити місто в "дуже близькому майбутньому". Минулої доби Маріуполь став єдиним місцем, де агресору вдається повільно просуватися вглиб міста.

У російському телеграм-каналі War Gonzo вже опублікували відео, на якому кадировці вивішують прапор над адміністрацією Кальміуського району.

[ + – ] Адміністрація Кальміуського району

[ + – ] Розташування адміністрації на карті. Це північна частина міста

Нагадаємо, в інтерв'ю росЗМІ Зеленський заявив, що він дозволив українським військовим залишати блокадний Маріуполь, проте вони відмовилися це робити.

За даними британської розвідки, ЗС РФ намагаються оточити ЗСУ на сході України.