Зеленський дозволив українським військовослужбовцям вийти з блокадного Маріуполя (відео)

За словами глави держави, захисники відмовилися від пропозиції та заявили, що не можуть вийти з міста, не поховавши загиблих внаслідок обстрілу.

Президент України Володимир Зеленський дозволив українським військовослужбовцям вийти з прифронтового Маріуполя. Про це глава держави розповів у першому інтерв'ю російським журналістам після початку повномасштабної війни.

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Насамперед Зеленський пояснив, чому навколо Маріуполя відбувається "інформаційний хаос". Президент нагадав, що портове місто перебуває у блокаді, а всі виїзди контролюють російські військовослужбовці.

"Замінований порт. Гуманітарна катастрофа всередині міста — однозначно, бо заїхати з продуктами харчування, ліками та водою туди неможливо. Російські військові обстрілюють гуманітарні конвої. Убивають водіїв. Що відбувається з цими вантажами, я вам не можу сказати", — продовжив Зеленський.

Усередині Маріуполя, як зазначає глава держави, продовжують дислокуватися українські військовослужбовці, проте в окремі райони прифронтового міста все ж таки вдалося прорватися окупантам. Зеленський в інтерв'ю зазначив, що намагається кожні два дні виходити на зв'язок з бійцями ЗСУ.

Під час останньої розмови президент запропонував українським військовослужбовцям вийти із заблокованого Маріуполя, проте солдати відмовилися.

"Я їм говорю, що я все розумію, хлопці, ми обов'язково повернемося ... Але якщо ви відчуваєте, що вам потрібно вийти — і ви відчуваєте, що так правильно, і що ви можете вижити, зробіть це. Я розумію, як це виглядає для військового. Але я їм дав це право вибору", — продовжив Зеленський під час спілкування з російськими журналістами.

За словами глави держави, захисники відмовилися залишати прифронтове місто, у якому залишаються не лише поранені, а й тіла загиблих внаслідок обстрілу мешканців, відповівши президенту: "Ми не кинемо вбитих".

Зеленський також запевнив, що Україна зверталася до РФ з вимогою дозволити вивезти трупи та постраждалих, проте Москва проігнорувала цей запит.

На відео — з 09:24.

[ + – ] Зеленський дозволив підрозділам ЗСУ вийти з Маріуполя

Нагадаємо, 27 березня військова розвідка Великобританії попередила, що ЗС РФ намагаються оточити українські сили на сході країни. За даними відомства, підрозділи ЗСУ можуть бути заблоковані з Маріупольського та Харківського напрямів.

Також повідомлялося, що ЗС РФ насильно вивезли лікарів та пацієнтів маріупольської лікарні. За даними міськради, на території медичного закладу перебувало близько 700 людей — люди були змушені ховатися від обстрілів у підвалах.