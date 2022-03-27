Зеленский разрешил украинским военнослужащим выйти из блокадного Мариуполя (видео)
По словам главы государства, защитники отказались от предложения и заявили, что не могут выйти из города, не похоронив погибших в результате обстрелов.
Президент Украины Владимир Зеленский разрешил украинским военнослужащим выйти из прифронтового Мариуполя. Об этом глава государства рассказал в первом интервью российским журналистам после начала полномасштабной войны.
В первую очередь Зеленский объяснил, почему вокруг Мариуполя происходит "информационный хаос". Президент напомнил, что портовый город находится в блокаде, а все выезды контролируют российские военнослужащие.
"Заминирован порт. Гуманитарная катастрофа внутри города — однозначно, потому что заехать с продуктами питания, лекарствами и водой туда невозможно. Российские военные обстреливают гуманитарные конвои. Убивают водителей. Что происходит с этими грузами, я вам не могу сказать", — продолжил Зеленский.
Внутри Мариуполя, как отмечает глава государства, продолжают дислоцироваться украинские военнослужащие, однако в отдельные районы прифронтового города все же удалось прорваться оккупантам. Зеленский в интервью отметил, что старается каждые два дня выходить на связь с бойцами ВСУ.
В ходе последнего разговора президент предложил украинским военнослужащим выйти из заблокированного Мариуполя, однако солдаты отказались.
"Я им говорю, что я все понимаю, ребят, мы обязательно вернемся… Но если вы чувствуете, что вам нужно выйти — и вы чувствуете, что так правильно, и что вы можете выжить, сделайте это. Я понимаю, как это выглядит для военного. Но я им дал это право выбора", — продолжил Зеленский в ходе общения с российскими журналистами.
По словам главы государства, защитники отказались покидать прифронтовой город, в котором остаются не только раненые, но и тела погибших в результате обстрелов жителей, ответив президенту: "Мы не бросим убитых".
Зеленский также заверил, что Украина обращалась к РФ с требованием разрешить вывезти трупы и пострадавших, однако Москва проигнорировала этот запрос.
На видео — с 09:24.
Напомним, 27 марта военная разведка Великобритании предупредила, что ВС РФ пытаются окружить украинские силы на востоке страны. По данным ведомства, подразделения ВСУ могут быть заблокированы с Мариупольского и Харьковского направлений.
Также сообщалось, что ВС РФ насильно вывезли врачей и пациентов мариупольской больницы. По данным горсовета, на территории медицинского учреждения находилось около 700 человек — люди были вынуждены прятаться от обстрелов в подвалах.