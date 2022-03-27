Зеленский разрешил украинским военнослужащим выйти из блокадного Мариуполя (видео)

По словам главы государства, защитники отказались от предложения и заявили, что не могут выйти из города, не похоронив погибших в результате обстрелов.

Президент Украины Владимир Зеленский разрешил украинским военнослужащим выйти из прифронтового Мариуполя. Об этом глава государства рассказал в первом интервью российским журналистам после начала полномасштабной войны.

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В первую очередь Зеленский объяснил, почему вокруг Мариуполя происходит "информационный хаос". Президент напомнил, что портовый город находится в блокаде, а все выезды контролируют российские военнослужащие.

"Заминирован порт. Гуманитарная катастрофа внутри города — однозначно, потому что заехать с продуктами питания, лекарствами и водой туда невозможно. Российские военные обстреливают гуманитарные конвои. Убивают водителей. Что происходит с этими грузами, я вам не могу сказать", — продолжил Зеленский.

Внутри Мариуполя, как отмечает глава государства, продолжают дислоцироваться украинские военнослужащие, однако в отдельные районы прифронтового города все же удалось прорваться оккупантам. Зеленский в интервью отметил, что старается каждые два дня выходить на связь с бойцами ВСУ.

В ходе последнего разговора президент предложил украинским военнослужащим выйти из заблокированного Мариуполя, однако солдаты отказались.

"Я им говорю, что я все понимаю, ребят, мы обязательно вернемся… Но если вы чувствуете, что вам нужно выйти — и вы чувствуете, что так правильно, и что вы можете выжить, сделайте это. Я понимаю, как это выглядит для военного. Но я им дал это право выбора", — продолжил Зеленский в ходе общения с российскими журналистами.

По словам главы государства, защитники отказались покидать прифронтовой город, в котором остаются не только раненые, но и тела погибших в результате обстрелов жителей, ответив президенту: "Мы не бросим убитых".

Зеленский также заверил, что Украина обращалась к РФ с требованием разрешить вывезти трупы и пострадавших, однако Москва проигнорировала этот запрос.

На видео — с 09:24.

[ + – ] Зеленский разрешил подразделениям ВСУ выйти из Мариуполя

Напомним, 27 марта военная разведка Великобритании предупредила, что ВС РФ пытаются окружить украинские силы на востоке страны. По данным ведомства, подразделения ВСУ могут быть заблокированы с Мариупольского и Харьковского направлений.

Также сообщалось, что ВС РФ насильно вывезли врачей и пациентов мариупольской больницы. По данным горсовета, на территории медицинского учреждения находилось около 700 человек — люди были вынуждены прятаться от обстрелов в подвалах.