ВС РФ насильно вывезли врачей и пациентов мариупольской больнинцы в неизвестном направлении

На территории больницы, по информации Мариупольского горсовета, находилось около 700 человек. Люди прятались в ее подвалах от обстрелов.

В Мариуполе российские оккупанты насильственно вывезли врачей и пациентов городской больницы №1 в неизвестном направлении. Об этом 26 марта вечером говорится в пресс-центре горсовета города в Telegram.

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По словам очевидцев, российские захватчики насильственно вывезли в неизвестном направлении медицинский персонал, больных и других мариупольцев, скрывавшихся от обстрелов врага в подвалах медицинского учреждения.

На территории больницы примерно находилось 700 человек. Но сколько мариупольцев было депортировано точно неизвестно. Информация уточняется.

24 марта Генштаб ВСУ сообщил, что российские военные в Луганской области насильно эвакуируют украинских граждан и вывозят в Воронежскую область РФ.

Как известно, незадолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты из ОРДЛО на территорию России вывезли более 61 тысячи человек. Тогда была объявлена массовая эвакуация якобы в связи с грядущим наступлением украинской армии.