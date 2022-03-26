ЗС РФ насильно вивезли лікарів і пацієнтів маріупольської лікарні в невідомому напрямку

На території лікарні, за інформацією Маріупольської міськради, було близько 700 осіб. Люди ховалися в її підвалах від обстрілу.

У Маріуполі російські окупанти насильно вивезли лікарів і пацієнтів міської лікарні №1 у невідомому напрямку. Про це 26 березня ввечері йдеться в пресцентрі міськради міста в Telegram.

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За словами очевидців, російські загарбники насильно вивезли в невідомому напрямку медичний персонал, хворих та інших маріупольців, які ховалися від обстрілу ворога в підвалах медичного закладу.

На території лікарні приблизно було 700 осіб. Але скільки маріупольців було депортовано, достеменно невідомо. Інформація уточнюється.

24 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські військові на Луганщині насильно евакуюють українських громадян і вивозять у Воронезьку область РФ.

Як відомо, незадовго до повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти з ОРДЛО на територію Росії вивезли понад 61 тисячу людей. Тоді було оголошено масову евакуацію нібито у зв'язку з прийдешнім наступом української армії.