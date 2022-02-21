Із ОРДЛО на територію Росії евакуювали понад 61 тисячу людей, — МНС РФ

У зв'язку з цим п'ять областей Російської Федерації переведено в режим надзвичайної ситуації.

Тимчасово виконуючий обов'язки голови МНС Росії Олександр Чупріян повідомив, що з початку евакуації 18 лютого російський кордон перетнули понад 61 тисяча жителів ОРДЛО. Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

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"За підсумками роботи за ніч кількість мешканців Донбасу, що прибули до Росії, зросла до 61 тисячі", — сказав він.

Чупріян також зазначив, що за минулу добу до різних суб'єктів Російської Федерації вирушили 9 залізничних потягів. Насамперед евакуюють жінок, дітей і літніх людей. У зв'язку з цим станом на 21 лютого вже 5 областей РФ переведені в режим надзвичайної ситуації, серед яких:

Саратовська область

Ростовська область

Пензенська область

Воронезька область

Курська область

Усього "влада" самопроголошеної "ДНР" планує вивезти на територію Росії до 700 тисяч людей. Як повідомляв напередодні "Інтерфакс", 26 регіонів РФ готові прийняти біженців із ОРДЛО. Для цього буде задіяно залізничні состави РЗ.

Лише до Ростовської області з початку евакуації прибуло понад 40 тисяч жителів Донбасу. У Курську область на потягах евакуйовано 2000 людей. У Воронезьку область прибули два потяги з Донбасу, у кожному з яких перебувало понад 900 людей.

За останніми даними, у Ростовській області готують для біженців до 20 тисяч місць у оздоровчих таборах і санаторіях. У пунктах тимчасового розміщення організовують харчування та медичне обслуговування. Як заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, Володимир Путін доручив уряду Росії виплатити по 10 000 рублів гуманітарної допомоги кожному біженцю з ОРДЛО.

Нагадаємо, що 18 лютого "влада ЛДНР" оголосила масову евакуацію населення, яке проживає на території ОРДЛО. У зв'язку з цим головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що дії української армії мають виключно оборонний характер.

На думку співробітника британської розвідки Еліота Гіггінса, початок евакуації жителів ОРДЛО до Росії буде використано як привід для військового вторгнення РФ до України.