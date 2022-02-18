В ОРДЛО оголосили евакуацію цивільних. Україна офіційно заявила, що не планує наступу

Як заявив Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний, будь-які збитки, які можуть завдати населенню або об'єктам інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, є російською провокацією.

Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права і не планують найближчим часом жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних жителів. Про це йдеться в офіційній заяві Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Валерія Залужного, опублікованій у Facebook.

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Зазначають, що, за інформацією, що надходить з ОРДЛО, у деяких населених пунктах на непідконтрольній Україні території, зокрема в Донецьку, планують евакуацію цивільного населення через можливе загостренням військового конфлікту.

Через це Головнокомандувач ЗСУ запевнив, що українська армія не збирається проводити наступальні операції і дії українських військових мають лише оборонний характер.

Також Залужний наголосив, що відповідальність за ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донбасу несе держава-окупант Росія.

Також зазначають, що будь-які збитки, які можуть завдати населенню або об'єктам інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, є російською провокацією.

"Українська сторона інформує міжнародні організації про підготовку таких провокацій", — йдеться в заяві.

Також Головнокомандувач нагадав, що російсько-окупаційні війська сьогодні прицільно обстріляли об'єкти соціальної інфраструктури на Донбасі, внаслідок яких поранення отримали двоє цивільних. Водночас російські окупаційні адміністрації звинувачують в обстрілі мирних жителів ЗСУ.

"Грубі порушення Мінських домовленостей російськими окупаційними військами, які були протягом поточної доби, мають розслідувати. Це дозволить у майбутньому діяти ефективніше з метою підтримки режиму припинення вогню", — упевнений Залужний.

Зазначають, що українська делегація в ТКГ звернулася до координатора від ОБСЄ з пропозицією скликати позачергове засідання робочої групи з питань безпеки, а після цього – засідання ТКГ з питань порушень режиму припинення вогню, що були в четвер, 17 лютого.

За інформацією штабу ООС, 17 лютого з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі зафіксували 50 порушень припинення вогню, 39 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висловився про обстріл дитсадка в Станиці Луганській. Спілкуючись з журналістами, прем'єр Британії назвав те, що сталося, "операцією під чужим прапором", головною метою якої є дискредитація українців. Також він вважає, що оскільки Росія шукає приводи для вторгнення в Україну, найближчими днями можливі подібні інциденти.