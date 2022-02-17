"Побачимо більше подібного": Джонсон висловився про обстріл дитсадка на Донбасі

В інтерв'ю журналістам прем'єр Британії назвав те, що сталося "операцією під чужим прапором", головною метою якої є дискредитація українців.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що сьогоднішній обстріл проросійськими бойовиками дитсадка в Станиці Луганській є "операцією під чужим прапором, спрямованою на дискредитацію українців". Про це він сказав 17 лютого під час візиту до RAF Waddington у Лінкольнширі, повідомляє The Mirror.

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Джонсон також сказав, що "ми дуже побоюємося, що ми побачимо в найближчі кілька днів більше подібного".

Зазначається, що це сталося після того, як Великобританія, США та НАТО попередили, що Москва намагається створити фальшивий привід для вторгнення в Україну, незважаючи на заяви щодо відведення військ від українських кордонів.

"Я б хотів розповісти про приємніші новини, але маю сказати, що картина того, що відбувається, залишається дуже похмурою. Сьогодні, як ви напевно вже знаєте, дитячий садок був обстріляний, що, як ми розуміємо, було інсценуванням для дискредитації українців із метою створити привід, помилкову причину для російських дій", — зазначив прем'єр.

Також він заявив, що британський уряд робить усе можливе, щоб посилити пакет санкцій проти Росії, який активізується негайно в разі її вторгнення в Україну.

"Очевидно, настав час запровадити жорсткі санкції проти російського режиму, проти великих російських компаній стратегічного значення. А також переконатися, що зупинимо залучення коштів російськими компаніями на лондонських фінансових ринках — це дуже, дуже жорстка санкція, яку ми введемо", — пообіцяв Джонсон.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Москва намагається провести "операцію під чужим прапором" після того, як з'явилися повідомлення про обстріл Донбасу. Також, за словами Столтенберга, вторгнення може розпочатися "з дуже невеликим попередженням або взагалі без нього".

Раніше міністр збройних сил Великобританії попередив, що російське вторгнення в Україну "дуже, можливо, якщо не неминуче".

Розвідка США водночас повідомляє, що до кордону України перекинуто ще тисячі російських військовослужбовців, незважаючи на заяви Кремля про їхнє відведення.

Про що йдеться?

Нагадаємо, сьогодні вранці стався обстріл дитячого садка "Казка" в Станиці Луганській. Інформація про це почала швидко поширюватися за допомогою Telegram-каналів, які причетні до "ЛДНР" і Росії. Там стверджували, що за інцидентом стоїть українська армія, а власне будівля розташована на їхній території.

Однак трохи пізніше, усвідомивши свою помилку (дитячий садочок розташований на підконтрольній Україні території), почали стверджувати — обстріл не міг початися зі сторони бойовиків, адже "до лінії розмежування 8 км, а отже жоден міномет не долетить".

Фокус також писав, що за словами українських бійців, бойовики обстріляли будівлю "Казки" в Станиці Луганській у момент, коли 20 дітей зібралися на обід.