"Бойовики не могли не знати, що вони обстрілюють дитсадок", — представник ЗСУ (відео)

Спілкуючись із журналістами, військовий розповів, що діти внаслідок обстрілу не постраждали. Їх працівники дитсадка швидко евакуювали до підвалу сусідньої багатоповерхівки.

Бойовики обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській тоді, коли 20 дітей зібралися на обід. Про це в коментарі телеканалу "ДІМ" повідомив Начальник відділу зв'язків із громадськістю однієї з військових частин ЗСУ в Луганській області.

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За його словами, бойовики не могли не знати, що вони обстрілюють дитячий садок, оскільки його місце розташування "ні для кого не секрет".

"Тут ми можемо бачити попадання 122-мм снаряда в стіну дитячого садка, де знаходилися в цей час близько 20 дітей на другому поверсі. Тоді ж у дітей був час обіду. Другий снаряд перелетів через будівлю і влучив в ігровий майданчик. Серед військових нема постраждалих. Серед цивільних троє людей отримали легку контузію", — сказав спікер військової частини, на ім'я Богдан.

Він зазначив, що діти не постраждали від обстрілу через те, що працівники дитсадка оперативно евакуювали їх до підвалу сусіднього багатоповерхового будинку.

Як раніше повідомляв Фокус, о 9.04 ранку 17 лютого окупанти обстріляли дитсадок у селищі Станиця Луганська біля окупованого Луганська. Будівлю садка пошкодило пряме попадання снаряда. Контузії отримали три співробітниці закладу. Внаслідок обстрілів, половина селища на якийсь час залишилася без електрики.

Згодом штаб ООС повідомив, що загострення ситуації спостерігають на всій лінії фронту. Бойовики вели обстріл поблизу 22 населених пунктів з артилерії калібру 122-мм і 152-мм, мінами калібру 82 мм, 120 мм, а також з танків. Внаслідок ворожого вогню поранили одного українського військовослужбовця та контузило трьох цивільних осіб.

Подробиці обстрілу дитсадка в Станиці Луганській та звідки саме прилетів ворожий снаряд читайте в нашому матеріалі.