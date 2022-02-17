Серйозне загострення: штаб ООС зафіксував 29 обстрілів, є поранені

Із усіх 29 обстрілів 27 було скоєно із забороненої Мінськими угоди зброєю. По Станиці Луганській ворог випустив 32 снаряди 122-мм калібру.

Станом на 11:00 російсько-окупаційні війська обстріляли населені пункти та позиції ЗСУ 29 разів, із яких 27 із забороненої Мінськими угодами зброї. Про це повідомляє Операція об'єднаних сил у Facebook.

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Окупанти обстрілювали з артилерії калібром 122-мм, 152-мм. Мінами калібром 82 мм, 120 мм.

По Станиці Луганській проросійські бойовики випустили з артилерійського озброєння 122 мм калібру 32 снаряди. Пошкоджено будівлю дитячого садка й іншу інфраструктуру. Половина міста залишилася без електроенергії.

Унаслідок всіх обстрілів один український військовий отримав поранення. Його доставили до медустанови. Стан оцінюється як середньої тяжкості. Також двоє цивільних людей отримали поранення. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Окремо в штабі ООС наголошують, що РФ намагається звинуватити в обстрілі місцевого населення Збройні сили України.

Де було зафіксовано обстріл?

По околицях Новотошківського тричі відкривали вогонь із артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Водяного окупанти обстрілювали позиції з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів і автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Трудовського ворог вів вогонь із мінометів калібру 82 мм. У напрямку Старогнатівки з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї У напрямку Старого Айдара та Мар'єнки з мінометів калібру 120 мм. У напрямку Південного, Майорська з мінометів калібру 82 мм і автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Лобачево з мінометів калібру 82 мм. У напрямку Новоселівки Другої з протитанкових ракетних комплексів У напрямку Луганського з артилерії калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм У напрямку Світлодарська з мінометів калібру 120 мм і великокаліберних кулеметів У напрямку Троїцького з танків, мінометів калібру 120 мм та 82 мм. У напрямку Попасного зі станкових протитанкових гранатометів. У напрямку Зайцевого з автоматичних верстатних гранатометів У напрямку Невельського з мінометів калібру 120 мм У напрямку Шум з мінометів калібру 120 мм У напрямку Повозванівки з артилерії калібру 152 мм. У напрямку Травневого з мінометів калібру 120 мм. У напрямку Станиці Луганської з мінометів калібру 82 мм і автоматичних станкових гранатометів. У напрямку Авдіївки з мінометів калібру 120 мм У напрямку Пісок із мінометів калібру 82 мм.

Нагадаємо, під обстріл потрапив дитячий садок у Станиці Луганській, усередині якого перебували діти. Також ліцей у Врубівці потрапив під вогонь бойовиків. Також стало відомо про пошкодження Ж/Д станції у Станиці Луганській.