Окупанти обстріляли ліцей з дітьми всередині у селищі під Попасним (фото)
Після обстрілу частина дітей із працівниками ліцею все ще перебувають у підвалі. Проросійські бойовики використовували заборонені 120-мм міни.
Сьогодні, 17 лютого російсько-окупаційні сили обстріляли селище міського типу Врубівка, один із снарядів влучив у Врубівський ліцей. Про це повідомляє Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація.
Приблизно о 10.25 окупанти обстріляли ліцей. На момент обстрілу в ньому перебувало 30 учнів та 14 осіб із персоналу. Станом на 11:10 у підвальному приміщенні ліцею перебуває 8 учнів та двоє співробітників школи. Решту дітей забрали батьки.
Також зафіксовано пряме влучення в господарську споруду одного з житлових будинків, пошкоджено приватний будинок на вул. Центральна. Пошкоджено газопровід високого тиску. Через це без газу залишилося 70 квартир та 96 приватних будинків.
"Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Відомо, що противник обстріляв вулиці Центральну, Першотравневу, Ювілейну смт. Врубівка із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 122 мм", — наголошують в адміністрації.
На місці обстрілів працюють поліцейські, рятувальники та співробітники військово-цивільної адміністрації.
Нагадаємо, проросійські бойовики обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Внаслідок обстрілу дві жінки отримали контузію.
2 лютого окупанти обстріляли КПВВ "Гнутове" на Донбасі. Проросійські бойовики обстріляли позиції з безпілотника, з якого скинули уламок гранати.