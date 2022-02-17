Окупанти обстріляли ліцей з дітьми всередині у селищі під Попасним (фото)

Після обстрілу частина дітей із працівниками ліцею все ще перебувають у підвалі. Проросійські бойовики використовували заборонені 120-мм міни.

Сьогодні, 17 лютого російсько-окупаційні сили обстріляли селище міського типу Врубівка, один із снарядів влучив у Врубівський ліцей. Про це повідомляє Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація.

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Приблизно о 10.25 окупанти обстріляли ліцей. На момент обстрілу в ньому перебувало 30 учнів та 14 осіб із персоналу. Станом на 11:10 у підвальному приміщенні ліцею перебуває 8 учнів та двоє співробітників школи. Решту дітей забрали батьки.

[ + – ] Вирва від попадання 122-мм міни

Також зафіксовано пряме влучення в господарську споруду одного з житлових будинків, пошкоджено приватний будинок на вул. Центральна. Пошкоджено газопровід високого тиску. Через це без газу залишилося 70 квартир та 96 приватних будинків.

[ + – ] Влучення у господарську споруду

"Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Відомо, що противник обстріляв вулиці Центральну, Першотравневу, Ювілейну смт. Врубівка із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 122 мм", — наголошують в адміністрації.

На місці обстрілів працюють поліцейські, рятувальники та співробітники військово-цивільної адміністрації.

Нагадаємо, проросійські бойовики обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській. Внаслідок обстрілу дві жінки отримали контузію.

2 лютого окупанти обстріляли КПВВ "Гнутове" на Донбасі. Проросійські бойовики обстріляли позиції з безпілотника, з якого скинули уламок гранати.