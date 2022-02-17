Оккупанты обстреляли лицей с детьми внутри в поселке под Попасным (фото)

После обстрела часть детей с работниками лицея все еще находятся в подвале. Пророссийские боевики использовали запрещенные 120-мм мины.

Сегодня, 17 февраля российско-оккупационные силы обстреляли поселок городского типа Врубовка, один из снарядов попал во Врубовский лицей. Об этом сообщает Попасненская городская военно-гражданская администрация.

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В районе 10:25 оккупанты обстреляли лицей. На момент обстрела в ней находилось 30 учеников и 14 человек из персонала. По состоянию на 11:10 в подвальном помещении лицея находится 8 учеников и два сотрудника школы. Остальных детей забрали родители.

[ + – ] Воронка от попадения 122-мм мины

Также зафиксировано прямое попадание в хозяйственное сооружение одного из жилых домов, поврежден частный дом по ул. Центральная. Поврежден газопровод высокого давления. Из-за этого без газа осталось 70 квартир и 96 частных домов.

[ + – ] Попадание в хозяйственное сооружение

"Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Известно, что противник обстрелял улицы Центральную, Первомайскую, Юбилейную пгт. Врубовка из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 122 мм", — подчеркивают в администрации.

На месте обстрелов работают полицейские, спасатели и сотрудники военно-гражданской администрации.

Напомним, пророссийские боевики обстреляли детский сад в Станице Луганской. В результате обстрела две женщины получили контузию.

2 февраля оккупанты обстреляли КПВВ "Гнутово" на Донбассе. Пророссийские боевики обстреляли позиции из беспилотника, с которого сбросили осколок гранаты.