Украинские бойцы показали, как боевики обстреляли КПП "Гнутово" на Донбассе (видео)
Осколок гранаты, выпущенной беспилотником, попал бойцу в грудь. Но жизнь солдата, вероятно, спас лежащий в кармане металлический жетон.
В среду утром, 2 февраля, российские наемники обстреляли контрольно-пропускной пункт "Гнутово" в Донецкой области, в результате чего украинский военнослужащий едва избежал ранения. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Сообщается, что атаку гуманитарного дорожного коридора в 8:30 утра противник провел с беспилотника.
Потерь среди военнослужащих ВСУ нет, вместе с тем одного из бойцов от ранения или более серьезным последствий спас личный металлический жетон в нагрудном кармане, куда попал осколок гранаты.
Напомним, что представители так называемой "ДНР" обвинили снайпера ВСУ в ранении гражданина России на Донбассе. По этой причине, как утверждают оккупанты, мужчина не смог присутствовать на похоронах сына.
Ранее Фокус сообщал, что у границ Крыма прошли учения Вооруженных сил Украины с использованиям реактивных систем залпового огня "Ураган". Вооруженные силы Украины отрабатывали развертывание расчетов на огневых позициях и наведение установок на условного противника.