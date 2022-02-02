Украинские бойцы показали, как боевики обстреляли КПП "Гнутово" на Донбассе (видео)

Осколок гранаты, выпущенной беспилотником, попал бойцу в грудь. Но жизнь солдата, вероятно, спас лежащий в кармане металлический жетон.

В среду утром, 2 февраля, российские наемники обстреляли контрольно-пропускной пункт "Гнутово" в Донецкой области, в результате чего украинский военнослужащий едва избежал ранения. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

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Сообщается, что атаку гуманитарного дорожного коридора в 8:30 утра противник провел с беспилотника.

[ + – ] Нападение на позиции ВСУ на Донбассе [ + – ] Нападение на позиции ВСУ на Донбассе [ + – ] Возможно, чудом уцелевший солдат ВСУ. Фото: Скриншот

Потерь среди военнослужащих ВСУ нет, вместе с тем одного из бойцов от ранения или более серьезным последствий спас личный металлический жетон в нагрудном кармане, куда попал осколок гранаты.

Напомним, что представители так называемой "ДНР" обвинили снайпера ВСУ в ранении гражданина России на Донбассе. По этой причине, как утверждают оккупанты, мужчина не смог присутствовать на похоронах сына.

Ранее Фокус сообщал, что у границ Крыма прошли учения Вооруженных сил Украины с использованиям реактивных систем залпового огня "Ураган". Вооруженные силы Украины отрабатывали развертывание расчетов на огневых позициях и наведение установок на условного противника.