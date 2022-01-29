В "ДНР" обвинили снайпера ВСУ в ранении гражданина России на Донбассе

Представитель оккупантов утверждает, что из-за инцидента мужчина не смог попасть на похороны сына. В "ДНР" заявляют, что накануне снайпер пытался подстрелить еще одного жителя поселка.

Сразу несколько информационных ресурсов "ДНР" сообщили о том, что снайпер ВСУ ранил мирного жителя поселка Александровка в Донецкой области, который, к тому же, оказался гражданином России. В частности, об инциденте говорится в телеграмм-канале "Представительство ДНР в СЦКК".

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"В результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ пулевое ранение бедра получил мужчина 1967 года рождения. Пострадавший доставлен в центральную городскую больницу №14 г. Донецка, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, его состояние медики оценивают как средней тяжести".

Фото: Скриншот

Позже на канале "Донбасс решает" в Telegram появилась более детальная информация о потерпевшем. Со ссылкой на слова Константина Чалого, главы оккупационной администрации поселка на южной окраине Донецка, это – 54-летний школьный слесарь Леонид Б., который сегодня должен был хоронить своего сына, но не попадет на похороны из-за ранения в ногу в половине восьмого утра.

"Снайпер ранил мужчину в тот момент, когда тот вышел из дома, расположенного на краю поселка, в прямой видимости украинских военных. Как и дом его соседа, которого в очередной раз пытались подстрелить вчера, тогда, когда он вышел из дома", – сообщил Чалый.

Ресурс также уточняет, что мужчина имеет паспорт гражданина РФ.

[ + – ] У раненого мужчины – паспорт гражданина РФ Фото: Скриншот

В сводке пресс-центра штаба ООС за прошедшие сутки, 28 января, и по состоянию на 11 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее сообщалось о том, что члены партии "Единая Россия" просят у президента РФ начать поставки оборонительного вооружения в "ЛНР" и "ДНР" из-за того, что Украина якобы собирается напасть на эти территории. В Кремле же заявили, что с ними по этому вопросу пока никто не советовался.

Напомним, ранее украинская разведка сообщала о том, что российским военным поступают распоряжения о подготовке провокаций на границе Украины с неконтролируемым Молдовой Приднестровьем.