Россия готовит провокации для своей армии, чтобы обвинить украинских военных — разведка

В управлении заявили, что военным подразделения России поступают распоряжения о подготовке провокаций на границе Украины с неконтролируемым Молдовой Приднестровьем.

По информации военной разведки Украины ,13 января 3 омбср (отдельная мотострелковая бригада) Вооруженных сил Приднестровского региона в Молдове было проведено совещание, где доложили, что ожидаются провокации со стороны Украины в районе села Колбасная, которая находится в Приднестровье на границе с Украиной российской армией. Там находятся артсклады оперативной группы войск РФ. Об этом сообщила разведка Украины на странице Facebook

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"Распоряжения о приведении бригады в высшие степени боевой готовности не приходились, но было отмечено готовность личного состава "по первой команде" выполнять задачи по назначению", — рассказали в ГУР.

Там отметили, что на сегодняшний день отпуска и увольнения личного состава не отменены, но командирам и начальникам приказано довести до подчиненных необходимость прибыть в воинскую часть по определенному сигналу.

Напомним, генсек НАТО Йенс Стонтелберг заявил, что Украина и Грузия станут членами альянса. По словам генсека Альянса, соответствующее решение было принято еще в 2008 году, но без конкретных дат, когда это произойдет. Ранее сообщалось, что, по информации разведки, Россия проводит проверку боеготовности боевиков на Донбассе. Кремль отправил комиссию из Южного военного округа, который проверит боевую и мобилизационную готовность оккупационных формирований.