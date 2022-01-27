"С нами не советовались": в Кремле отреагировали на предложение поставлять вооружение в ОРДЛО

Дмитрий Козак заявил, что по этому вопросу в правительстве России много инициатив. Глава боевиков "ДНР" Денис Пушилин рассказал, что им потребуется от России вооружение, которое противостоит беспилотникам.

В Кремле убеждают, что в партии Путина "Единая Россия" не советовались с ним перед тем, как попросить поставлять оружие в ОРДЛО. Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Владимира Путина Дмитрий Козак, сообщает российское информационное агентство РИА Новости.

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"Это (предложение — ред.) сегодня прозвучало, когда мы сидели за столом переговоров, я это услышал только после окончания (встречи — ред.), поэтому ничего не могу прокомментировать", — сказал Козак.

Он добавил, что в российском правительстве по вопросу поставок вооружения в ОРДЛО много инициатив, но не все они поддерживаются.

"У нас много различных инициатив по этому вопросу, да и очень много их удалось купировать, но вот то, что сегодня произошло, я не знаю, чем руководствовался господин Турчак, с нами он не советовался", — заявил он.

Глава боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил, что ОРДЛО нужно вооружение, которое будет противостоять беспилотникам. Об этом он рассказал в эфире "Россия 1" в среду 26 января, передает РИА Новости.

"Сейчас уже со стороны наших военных ведется необходимая работа для того, чтобы выявить, какого вооружения не хватает, где у нас есть пробелы. Но опять же скажу, нас волнует в первую очередь высокотехнологичное оружие, в том числе Bayraktar. С одной стороны, мы понимаем, что делать, но с другой — есть определенные точки уязвимости, которые хотелось бы, конечно же, закрыть" — сказал Пушилин.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что в ОРДЛО нужно поставить оружие из-за того, что Украина готовит наступление. Поставка вооружения на оккупированные территории со стороны России нужна для "сдерживания явной военной агрессии Киева". Он заявил, что в партии с тревогой относятся к тому, что страны Запада начали поставлять оружие в Украину на фоне возможного наступления России.

Напомним, в среду, 26 января состоялась встреча в Париже в "Нормандском формате". Глава Офиса президента заявил, что через две недели в Париже состоится новая встреча. Он сказал, что саммит оказался не простым, на нем провели аудит выполнения Минских соглашений для урегулирования войны на Донбассе. Глава администрации Путина Дмитрий Козак обвинил Украину в нарушении Минских соглашений на фоне того, что США продолжают поставлять Украине летальное оружие. Козак заявил, что все стороны "Нормандской четверки" поддержали инициативу сохранения режима прекращения огня на Донбассе.