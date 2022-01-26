В Париже прошли переговоры в "Нормандском формате": что обсуждали Украина и Россия (видео)

Глава ОП Андрей Ермак заверил, что украинская делегация на встрече отстаивала интересы страны, а Киев "не дает никаких шансов представителям ОРДЛО".

В Париже завершились переговоры советников глав государств "Нормандской четверки". Итоги встречи в ходе брифинга сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, который возглавлял украинскую делегацию.

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По данным журналистов, встреча советников лидеров стран "Нормандского формата" в столице Франции длилась 8,5 часов.

Как информирует источник в российском диппредставительстве в Париже, переговоры проходили в Елисейском дворце.

Нормандская четверка 2022 — позиция Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак по итогам переговоров в Париже сообщил, что через две недели во Франции состоится новая встреча в рамках "Нормандского формата". По его словам, саммит оказался непростым, в ходе которого стороны провели аудит выполнения Минских соглашений для урегулирования войны на Донбассе.

Андрей Ермак подчеркнул, что "Нормандская четверка" поддержала сохранение устойчивого режима прекращения огня на Востоке Украины.

"Украина как всегда готова к переговорам, встречам, потому что для нашей команды цель прекращения войны, возврата наших территорий, а сегодня это и снятие напряженности, которая есть, деэскалация вокруг украинских границ — это приоритет", — заявил глава ОП по итогам переговоров в Париже.

Как отметил Андрей Ермак, советники глав "Нормандского формата" также поддержали дальнейшую работу в подгруппах Трехсторонней контактной группы (ТКГ). В ходе брифинга глава ОП также прокомментировал информацию о том, что Украина будет обсуждать возможные прямые переговоры с представителями ОРДЛО. По словам Ермака, украинская делегация на встречу в Париже приехала отстаивать национальные интересы и Киев "не дает им никаких шансов".

"Все эти силы продолжают делать все, что сорвать переговоры. Но позиция нашей команды принципиальна, и она не зависит от мнения этих сил", — продолжил глава Офиса президента.

Андрей Ермак также ожидает, что через две недели "Нормандская четверка" продуктивно проведет очередные переговоры в Париже.

[ + – ] Андрей Ермак сообщил детали переговоров в формате "Нормандская четверка 2022"

Нормандская четверка 2022 — позиция Кремля

По словам замглавы администрации Владимира Путина Дмитрия Козака, переговоры в Париже были "непростыми, но откровенными". Как отметил глава российской делегации, советники глав "Нормандской четверки" в ходе встречи провели инвентаризацию проблем, которые связаны с выполнением Минских соглашений.

"Мы все согласились, и это тоже новый прорыв, что пока будут разночтения по прочтению минских соглашений — из реализации, последовательности соответствующих действий — "Нормандский формат" вряд ли сможет сыграть какую-либо существенную роль в содействии в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины и в контактной группе", — подчеркнул Дмитрий Козак по итогам переговоров в Париже.

Замглавы администрации Владимира Путина также заявил, что советники главы "Нормандской четверки" поддержали инициативу о том, что режим прекращения огня должен сохраняться на Донбассе.

Дмитрий Козак также косвенно обвинил Украину в нарушении Минских соглашений на фоне того, что США продолжают поставлять летальное вооружение Киеву.

"… Если одну сторону можно поддерживать, можно вооружать, а другую нельзя, — это будет противоречить минским соглашениям. Потому что минские соглашения предусматривают политическое, мирное, невоенное решение конфликта. А если встать на позицию, что одну сторону можно вооружать и поддерживать, а другую нельзя, то это не мирное, невоенное урегулирование конфликта, а военное удушение одной стороны конфликта другой", — продолжил глава российской делегации на переговорах в Париже

[ + – ] Дмитрий Козак сообщил подробности встречи в формате "Нормандская четверка 2022"

Напомним, 24 января СМИ сообщили, что Кабинет министров в срочном порядке отзывает из Верховной Рады законопроект о переходном правосудии, по которому Россия на законодательном уровне признается страной-агрессором. По данным журналистов, правительство выполнило требование России, которое разблокировало проведение переговоров советников глав стран "Нормандского формата".

Накануне переговоров в формате "Нормандская четверка 2022" Андрей Ермак рассказывал, будет ли Украина настаивать на прямых переговорах с представителями ОРДЛО.