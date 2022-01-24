Кабмин срочно отозвал из Рады законопроект о переходном правосудии, — СМИ

По данным журналистов, правительство выполнило требование Кремля, отозвав для "доработки" документ, по которому Россия на законодательном уровне будет признана страной-агрессором.

Кабинет министров Украины в ходе внеочередного заседания, которое состоялось 24 января, отозвал из Верховной Рады законопроект о переходном правосудии на Донбассе и в Крыму. Об этом пишет издание "Европейская правда".

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Источники сообщают, что в ходе внеочередного заседания Кабмина вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" (о переходном правосудии/положении — ред.) на Донбассе и в Крыму необходимо доработать по нескольким пунктам.

По словам министра, изменения нельзя вносить в Верховную Раду между чтениями, поэтому правительство должно безотлагательно отозвать документ из парламента. Внесение новых пунктов в законопроект Ирина Верещук также объяснила тем, что доработки требует Венецианская комиссия.

Как утверждает издание "Европейская правда", законопроект о переходном правосудии был отозван из парламента для удовлетворения требования России и возобновления встреч на уровне советников в "Нормандском формате".

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил информацию о том, что Кабинет министров снял с повестки дня Верховной Рады указанный документ. По словам парламентария, законопроект о переходном периоде на Донбассе и в Крыму "не очень согласовывается с Нормандским форматом".

"Возможно, будут какие-то Нормандские встречи и будут определенные договоренности, которые необходимо будет воплощать в виде законопректов", — добавил Давид Арахамия и назвал этот документ преждевременным.

Законопроект о переходном правосудии на Донбассе и в Крыму был одобрен Кабинетом министров Украины в августе 2021 года. По данным Министерства реинтеграции, документ направлен на определение основных "красных линий" в вопросах деоккупации территорий, а Россия на уровне закона была закреплена как государство-агрессор.

В ноябре 2021 года глава МИД РФ Сергей Лавров угрожал Украине в случае, если Верховная Рада утвердит законопроект о переходном правосудии. По словам российского министра, принятие этого документа будет означать выход Киева из Минских соглашений.

22 января глава Минобороны Алексей Резников сообщал, что из законопроекта о переходном правосудии убрали понятие "коллаборант". Власти решили отказаться от такой идеи из-за того, что часть жителей оккупированных территорий стали заложниками ситуации, а под обозначение "коллаборанта" могут попасть "нормальные люди".

Стоит также отметить, что в феврале Государственная дума РФ будет рассматривать вопрос о признании оккупационных администраций ОРДЛО. Инициатива российских коммунистов, одобренная советом Госдумы, предлагает признать формирования пророссийских боевиков на Донбассе "независимыми государствами".