Госдума РФ рассмотрит вопрос о признании оккупационных администраций ОРДЛО в феврале

Ныне вопрос о признании "независимыми" отдельных районов Донецкой и Луганской областей находится на рассмотрении комитета Госдумы по СНГ и связям соотечественников.

Совет Государственной Думы России принял решение о рассмотрении проекта обращения фракции Коммунистическая партия Российской Федерации о признании оккупационных администраций отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) "независимыми". Об этом сообщают РИА-Новости.

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"Совет Думы принял решение рассмотреть постановление в феврале", — заявил Коломейцев.

По словам первого заместителя головы коммунистов Николая Коломойцева, на данный момент проект решения находится в комитете для согласования с фракциями. На рассмотрение вопроса уйдет неделя, после чего будет выноситься вопрос на обсуждение комитета Госдумы по СНГ и связям соотечественников. После этого проект вынесут на Совет Думы для обсуждения на пленарной неделе.

Отметим, что инициатива от коммунистов поступила 19 января. Они предлагают признать формирования пророссийских боевиков на Донбассе самостоятельными государствами. Депутаты уверены, что в ОРДЛО построили "демократические органы власти с атрибутами легитимной власти".

Напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что ситуация может усугубиться из-за такого решения. Вместе с тем первый замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин назвал главное препятствие для признания ОРДЛО независимыми государствами — это Минские соглашения.

Представитель ЕС Питер Стано заявил, что признание Госдумой ОРДЛО станет нарушением Минских соглашений. Это провокация РФ.

Ранее в РФ разрешили поставлять на свою территорию продукцию из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей наравне с другими.