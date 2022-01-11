Оккупанты из Донецкой области начали поставлять колбасу в Россию

Первая партия колбасных изделий отправилась из Енакиево в Ростовскую область. Товары из оккупированных территорий допускаются на рынок РФ на равных условиях.

Оккупационная администрация ОРДЛО начала экспортировать в Россию колбасные изделия. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на "Министерство агропромышленности" боевиков.

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Первая экспортная партия пошла из оккупированного Енакиево (Донецкая область) в Ростовскую область. Как пишут в издании, это стало возможно благодаря указу Путина №657 "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Указ был издан из-за "экономической блокады и ухудшения ситуации с COVID-19". Документ признает действительными сертификаты о происхождении товаров, выдаваемыми оккупационными администрациями России. Товары будут допускаться на российскую территорию на равных условиях с производителями внутри РФ.

Напомним, Путин подписал указ о гуманитарной помощи жителям ОРДЛО 15 ноября. Он будет действовать до политического регулирования ситуации в зоне ООС.

Ранее Главное управление разведки Миноброоны сообщало, что Россия усилила поставки оружия, БПЛА и вооружения оккупантам под видом гуманитарной помощи.