Путин подписал указ о гуманитарной помощи жителям ОРДЛО

В условиях ухудшающейся ситуации с COVID-19 в РФ решили оказывать помощь до политического регулирования ситуации в зоне ООС.

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Об этом указывается на сайте правовой информации.

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В указе российского президента указывается, что в условиях экономической блокады и ухудшения ситуации с COVID-19, в отдельные районы Донецкой и Луганской областей будет привезена гуманитарная помощь. Ее будут оказывать до политического регулирования ситуации на Донбассе, базируясь на Минских соглашениях.

Документ признает действительными сертификаты о происхождении товаров, выдаваемых органами оккупационных администраций РФ. Допускает на равных условиях товары из ОРДЛО в РФ, "в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юрлиц".

Напомним, по данным украинской разведки, оккупанты в ОРДЛО массово разворовывают российское имущество, поэтому туда отправились кураторы из Южного военного округа, начав проверки. По информации ГУР МО, оккупанты устанавливают запрещенные Конвенцией мины за линией фронта.