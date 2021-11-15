Путін підписав указ про гуманітарну допомогу мешканцям ОРДЛО

В умовах ситуації, що погіршується, з COVID-19 в РФ вирішили надавати допомогу до політичного регулювання ситуації в зоні ООС.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ "Про надання гуманітарної підтримки населенню окремих районів Донецької та Луганської областей України". Про це йдеться на сайті правової інформації.

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В указі російського президента вказується, що в умовах економічної блокади та погіршення ситуації з COVID-19 в окремі райони Донецької та Луганської областей буде привезено гуманітарну допомогу. Її надаватимуть до політичного регулювання ситуації на Донбасі, базуючись на Мінських угодах.

Документ визнає дійсними сертифікати про походження товарів, які видаються органами окупаційних адміністрацій РФ. Допускає на рівних умовах товари з ОРДЛО в РФ, "з метою здійснення закупівель товарів для забезпечення державних і муніципальних потреб і закупівель товарів окремими видами юридичних осіб".

Нагадаємо, за даними української розвідки, окупанти в ОРДЛО масово розкрадають російське майно, тому туди вирушили куратори з Південного військового округу, розпочавши перевірки. За інформацією ГУР МО, окупанти встановлюють заборонені Конвенцією міни за лінією фронту.