Окупанти в ОРДЛО масово розкрадають російське майно, — розвідка

Куратори з Південного військового округу розпочали перевірки в окупаційних адміністраціях, де завідують також росіяни.

У з'єднаннях та частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) окупаційних корпусів РФ почалися розслідування від російських кураторів через факти розкрадання майна та продовольства. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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За даними розвідки, комплексні комісії прибули з Південного військового округу, якому підпорядковуються окупаційні адміністрації ОРДЛО. Причина їх появи — виявлення масштабної недостачі внаслідок розкрадання або нецільового використання палива, речового майна та продовольства.

Перевірка розпочалася на початку листопада. Як зазначають у ГУР МО, більшість випадків розкрадання пов'язані зі зловживаннями саме російськими кадровими офіцерами, які обіймають ключові посади в системі матеріально-технічного забезпечення оперативного угрупування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території ОРДЛО.

Нагадаємо, згідно з даними Міноборони, у грудні-січні Кремль збільшить своє військове угруповання на кордоні з Україною на додачу до нинішнього 90-тисячного війська.

Раніше розвідка не підтвердила додаткового перекидання російських військ до кордонів України. Інформація про нарощування угруповання РФ з'явилася в межах "інформаційно-психологічної операції" окупантів.