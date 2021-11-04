У Міноборони попередили про збільшення кількості російських військ на кордоні з Україною

За даними розвідки, Москва в грудні-січні збільшить своє військове угруповання, а на сьогодні РФ сконцентрувала на окупованих територіях і на кордоні близько 90 тисяч військовослужбовців.

Росія не планує відмовлятися від агресивної політики щодо України та взимку планує збільшити свій військовий контингент на кордоні з нашою країною. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила заступниця голови Міноборони Ганна Маляр.

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На сьогодні на окупованих територіях і на кордоні з Україною сконцентровано близько 90 тисяч російських військових.

Ганна Маляр, посилаючись на дані розвідки, попередила, що в грудні-січні Росія збільшить свій військовий контингент на кордоні з Україною.

Проте, як запевняє заступниця міністра, українська розвідка контролює нинішню передислокацію російських військ.

"Ризик ескалації існує, оскільки ми перебуваємо в стані війни. Розвідка відстежує рух ворожих сил. Протягом другого півріччя 2021 року збройні сили Росії проводили цілу серію широкомасштабних командно-штабних навчань. І рух (російських військ — ред.) цей пов'язаний із тим, що певний час озброєння та техніка зберігалися в певному місці. Тому українцям не слід хвилюватися — ситуація під контролем", — запевнила заступниця голови Міністерства оборони.

Раніше американське видання Washington Post опублікувало статтю, в якій повідомило про стягування військ РФ до кордону з Україною. За даними журналістів, передислокація російських військових підрозділів викликає занепокоєння серед деяких чиновників США та ЄС.

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, коментуючи статтю WP, попередив, що на росіян чекає "кривава лазня" в разі повноцінного вторгнення в Україну. За словами Ігоря Романенка, українці мають бути готовими до можливого оголошення воєнного стану, оскільки Володимир Путін досі не вирішив питання щодо повномасштабних бойових дій проти України.