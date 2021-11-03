"Чекає кривава лазня", — ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Романенко про введення військ РФ в Україну

Україні потрібно бути готовою до оголошення воєнного стану, поки Путін ще не вирішив питання щодо повномасштабних воєнних дій.

Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко написав статтю, де описав, із якими наслідками зіткнеться Росія в разі повномасштабної війни.

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На думку Романенка, стягування військ, про яке писали в The Washington Post, — це наслідок того, що стратегія Путіна щодо України не працює. Немає зрушень у відновленні "російського світу". Більше того, Кремль зазнав втрат у вигляді санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Медведчука.

У свою чергу, Україна продовжує переозброєння, у тому числі Bayraktar TB2. При цьому Путін може знайти причину ведення бойових дій широкомасштабного характеру чи середньої інтенсивності. Росії може знадобитися невелика переможна війна через внутрішню ситуацію.

"Загалом нове зосередження на кордоні небезпечне, і Україні, за потреби, потрібно бути готовою до оголошення воєнного стану. Однак для Путіна питання повномасштабних військових дій поки не зрозуміле. Безумовно, вони до цього готуються, але якщо Путін почне війну, то його в Україні чекає "кривава лазня", і захопленням територій справа не закінчиться", — підсумовує Ігор Романенко.

Нагадаємо, вчора воєнний злочинець Ігор Гіркін закликав якнайшвидше вводити війська РФ в Україну.

Раніше Фокус повідомляв про перше використання безпілотників Bayraktar TB2 на Донбасі. Спецоперація проводилася 26 жовтня після артилерійського обстрілу з боку російсько-окупаційних формувань, під час якого загинув боєць ЗСУ.