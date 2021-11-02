"Не треба вже ховатися": військовий злочинець Гіркін закликав скоріше вводити війська РФ в Україну

За словами Гіркіна, вже пізно вдавати, що Росія ні при чому, тому треба вдарити першими, а не чекати, поки російські війська ЗСУ зустрінуть під Луганськом.

Військовий злочинець Ігор Гіркін (Стрєлков) заявив, що Росії вже немає сенсу ховатися і потрібно вводити війська в Україну. Про це він сказав в інтерв'ю "Солдатській правді".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За словами Гіркіна, треба не чекати, коли "партнери" підуть у наступ. І не потрібно бігати колонами під українськими Bayraktar TB2 й артилерією.

"Війська треба вводити якнайшвидше, й офіційно не треба вже ховатися. Не треба зображувати, що "я не я і хата не моя", що ми тут ні до чого. Пізно. Ніхто в це вже не повірить. Зате буде шанс, що противника вдасться зупинити не на лінії Сніжне-Луганський аеропорт-Луганськ, а хоча б недалеко від колишніх позицій", — заявив злочинець.

Стрєлков також додав, що потрібно вводити артилерію, засоби ППО, РЕБ, розгортати їх і застосовувати. Щоб можна було знищити всі БПЛА, які літають над ОРДЛО "як у себе вдома". При цьому Росія завжди буде агресором на Донбасі, навіть якщо Україна піде у наступ першими, а РФ у відповідь введе війська.

Україна, за словами військового злочинця, готова до варіанта, коли РФ проведе інтервенцію. ЗСУ застосують БПЛА, ДРГ і всі наявні озброєння, щоб піхота РФ була уражена ще на підході до кордону.

Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували запис розмови Гіркіна в день збиття МН17 із російськими кураторами.

Зазначимо, що, за словами Командувача ОС Наєва, Bayraktar TB2 готові до застосування і вдень, і вночі.