По словам Гиркина, уже поздно делать вид, что Россия не при чем, поэтому нужно ударить первыми, а не ждать, пока российские войска ВСУ встретят под Луганском.

Военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что России уже нет смысла прятаться, и нужно вводить войска в Украину. Об этом он сказал в интервью "Солдатской правде".

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По словам Гиркина, надо не ждать, когда "партнеры" пойдут в наступление. И не нужно бегать колоннами под украинскими Bayraktar TB2 и артиллерией.

"Войска надо вводить как можно скорей, и официально не надо уже прятаться. Не надо изображать, что "я не я и лошадь не моя", что мы здесь не при чем. Поздно. Никто в это уже не поверит. Зато будет шанс, что противника удастся остановить не на линии Снежное-Луганский аэропорт-Луганск, а хотя бы недалеко от прежних позиций", — заявил преступник.

Стрелков также добавил, что нужно вводить артиллерию, средства ПВО, РЭБ, разворачивать их и применять. Чтобы можно было уничтожить все БПЛА, которые летают над ОРДЛО "как у себя дома". При этом Россия всегда будет агрессором на Донбассе, даже если Украина пойдет в наступление первыми, а РФ в ответ введет войска.

Украина, по словам военного преступника, готова к варианту, когда РФ проведет интервенцию. ВСУ применят БПЛА, ДРГ и все имеющейся вооружение, чтобы пехота РФ была поражена еще на подходе к границе.

Напомним, ранее СМИ опубликовали запись разговора Гиркина в день сбития МН17 с российскими кураторами.

Отметим, что по словам Командующего ОС Наева, Bayraktar TB2 готовы к применению и днем, и ночью.