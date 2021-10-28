"Готовы днем и ночью", — генерал ВСУ Наев об использовании Bayraktar TB2

Боевые беспилотники патрулируют не только зону проведения ООС. Они задействованы также в южных и северных областях Украины.

Турецкие ударные БПЛА Bayraktar TB2 уже около шести месяцев выходят на боевое дежурство, а экипажи беспилотников готовы наносить удары по позициям врага днем и ночью. Об этом в интервью ВВС рассказал генерал-лейтенант, Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

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По его словам, беспилотники находятся на боевом дежурстве в зоне ООС с весны 2021 года после того, как Россия усилила свои батальонно-тактические группировки на границе с Украиной.

Генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев подчеркнул, что ударные Bayraktar TB2 патрулируют регионы, в которых возрастает уровень военной угрозы со стороны страны-агрессора.

"Они патрулируют не только Донбасс, но и юг и север Украины. Летали в апреле, а также, когда были учения "Запад-2021". Там, где растет уровень военной угрозы, ВСУ применяют весь свой спектр вооружений, в том числе и Bayraktar TB2", — продолжил Командующий объединенными силами ВСУ.

Сергей Наев отметил, что боевые беспилотники решили использовать на Донбассе после решения командующего объединенными силами Александра Павлюка, и посоветовал журналистам уточнять у генерал-лейтенанта подробности операции по уничтожению орудия российско-оккупационных формирований 26 октября.

На сегодняшний день Украина имеет 12 Bayraktar TB2 — два комплекта по шесть БПЛА со станциями управления и несколькими сотнями боеприпасов.

"Когда Украина закупила эти комплексы, то состоялась и соответствующая подготовка персонала для них. Сейчас все экипажи "Байракторов" готовы к разведке днем и ночью, а также боевому применению — также днем и ночью", — продолжил Сергей Наев и добавил, что беспилотники даже во время разведывательной деятельности имеют боевой боекомплект.

Ранее Фокус сообщал про первое использование беспилотников Bayraktar TB2 на Донбассе. Спецоперация проводилась 26 октября после артиллерийских обстрелов со стороны российско-оккупационных формирований, в ходе которого погиб боец ВСУ. Беспилотник Bayraktar TB2 смог отследить позиции оккупантов и уничтожить одно орудие.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, комментируя заявление МИД Германии, заверил, что использование Bayraktar TB2 на Донбассе не нарушает Минские соглашения, и отметил, что отдельный боевой эпизод в зоне ООС завершился после удачного выстрела ударного БПЛА.