"Готові вдень і вночі", — генерал ЗСУ Наєв про використання Bayraktar TB2

Бойові безпілотники патрулюють не лише зону проведення ООС. Вони задіяні також у південних та північних областях України.

Турецькі ударні БПЛА Bayraktar TB2 вже майже шість місяців виходять на бойове чергування, а екіпажі безпілотників готові завдавати ударів по позиціях ворога вдень та вночі. Про це в інтерв'ю ВВС розповів генерал-лейтенант, Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За його словами, безпілотники перебувають на бойовому чергуванні в зоні ООС із весни 2021 року, після того, як Росія посилила свої батальйонно-тактичні угруповання на кордоні з Україною.

Генерал-лейтенант ЗСУ Сергій Наєв підкреслив, що ударні Bayraktar TB2 патрулюють регіони, де зростає рівень військової загрози з боку країни-агресора.

"Вони патрулюють не лише Донбас, а й південь і північ України. Літали у квітні, а також, коли були навчання "Захід-2021". Там, де зростає рівень військової загрози, ЗСУ застосовують весь свій спектр озброєнь, зокрема і Bayraktar TB2", — продовжив Командувач об'єднаними силами ЗСУ.

Сергій Наєв зазначив, що бойові безпілотники вирішили використати на Донбасі після рішення командувача об'єднаних сил Олександра Павлюка, і порадив журналістам уточнювати у генерал-лейтенанта подробиці операції зі знищення зброї російсько-окупаційних формувань 26 жовтня.

На сьогоднішній день Україна має 12 Bayraktar TB2 — два комплекти по шість БПЛА зі станціями управління та кількома сотнями боєприпасів.

"Коли Україна закупила ці комплекси, то відбулася і відповідна підготовка персоналу для них. Зараз усі екіпажі "Байракторів" готові до розвідки вдень і вночі, а також бойового застосування — також вдень і вночі", — продовжив Сергій Наєв і додав, що безпілотники навіть під час розвідувальної діяльності мають бойовий боєкомплект.

Раніше Фокус повідомляв про перше використання безпілотників Bayraktar TB2 на Донбасі. Спецоперація проводилася 26 жовтня після артилерійського обстрілу з боку російсько-окупаційних формувань, під час якого загинув боєць ЗСУ. Безпілотник Bayraktar TB2 зміг відстежити позиції окупантів і знищити одну зброю.

Спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович, коментуючи заяву МЗС Німеччини, запевнив, що використання Bayraktar TB2 на Донбасі не порушує Мінські угоди і зазначив, що окремий бойовий епізод у зоні ООС завершився після вдалого пострілу ударного БПЛА.