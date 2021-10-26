ЗСУ вперше використовували Bayraktar TB2 для знищення ворожої артилерії (відео)

Українські військовослужбовці не могли звичною технікою засікти ворожу батарею, з якої окупанти вели вогонь по Гранітному.

Бійці ЗСУ вперше задіяли ударний безпілотник Bayraktar TB2 для знищення ворожої артилерії на Донбасі. Про це повідомляє волонтер Роман Донік.

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За його словами, протягом останніх днів російські пропагандисти "прокачували істерію" та стверджували, що підрозділи української армії порушили перемир'я та зайшли на ворожу територію.

У понеділок, 26 жовтня, російсько-окупаційні формування з відстані 15 кілометрів обстріляли позиції ЗСУ в районі Гранітного з артилерії, проте українські військовослужбовці не могли звичними методами виявити ворожу батарею.

Для безпеки бійців ЗСУ та мирного населення вперше використали турецький ударний безпілотник Bayraktar TB2, який зумів вистежити та знищити одну артилерійську гармату.

"Розрахунки інших (батарей — ред.) зникли. Але це не точно. Тому що підняли не одного птаха (безпілотник Bayraktar TB2 — ред.). Довіряйте ЗСУ", — підсумував Роман Донік у підписі до відеоролика з передової.

[ + – ] БПЛА Bayraktar TB2 уперше знищив ворожу артилерію на Донбасі

Справжність відео з роботою турецького ударного безпілотника підтвердив Центр стратегічних комунікацій при Мінкульті.

"Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки підтверджує справжність відео застосування ЗСУ БПЛА Bayraktar TB2 у зоні ООС", — сказано в повідомленні пресслужби.

Журналіст Юрій Бутусов у своєму Facebook повідомив, що наказ на застосування Bayraktar TB2 дав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, ворожі засоби ППО та РЕБ не змогли створити перешкоди для роботи, ані виявити сам безпілотник.

[ + – ] Юрій Бутусов про перше використання Bayraktar TB2 проти артилерії на Донбасі

Зазначимо, що інформація про перше використання Bayraktar TB2 для бойової операції з'явилася після того, як ЗМІ повідомили про звільнення ЗСУ села Старомар'ївка, яке розташоване біля Гранітного. Крім українських журналістів, про заняття українською армією населеного пункту в "сірій" зоні заявили підконтрольні окупаційній владі ЗМІ та проросійські "воєнкори". Згодом штаб ООС спростував чутки про звільнення села Старомар'ївка.

Також Фокус у своїй статті розбирався, як Bayraktar TB2 став підкорювачем Карабаху та скільки військової техніки знищив турецький безпілотник.