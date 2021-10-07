Bayraktar TB2: підкорювач Карабаху

Поява рік тому ударних БПЛА Bayraktar TB2 в Нагірному Карабасі продемонструвала новий спосіб ведення війни. Як турецький безпілотник врятував життя жителів міста Барда, скільки техніки знищив і чому вірменам не вдалося саботувати його виробництво, читайте в матеріалі, який підготував Фокус.

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Рік тому завершився кровопролитний конфлікт між Азербайджаном, НКР і Вірменією, відомий сьогодні як Сорокачотириденна війна — або битви за Нагірний Карабах. У ході цього короткого, але насиченого подіями зіткнення жменька азербайджанських БЛА Bayraktar TB2 знищила в цілому 549 наземних цілей, включаючи 126 бойових броньованих машин (зокрема 92 танки Т-72), 147 артилерійських знарядь, 60 реактивних систем залпового вогню, 22 зенітно-ракетних комплекси, шість радіолокаційних систем і 186 автомобілів. Хоча зрештою пригнічений успіх азербайджанських збройних сил був обумовлений цілою низкою чинників, не можна заперечувати, що центральним елементом їхньої кампанії став саме новий безпілотник.

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Фокус переклав новий розбір аналітиків Стейна Мітцера і Йоста Оліманса, авторів військового блогу Oryx, який присвячений БПЛА Bayraktar TB2 та його ролі у війні в Нагірному Карабасі у 2020-му році (публікується зі скороченнями).

БПЛА Bayraktar TB2 і новий спосіб ведення війни

Протягом декількох місяців після припинення військових дій між двома країнами деякі спостерігачі намагалися пояснити надзвичайну ефективність TB2 слабкістю вірменських збройних сил, яким нібито не вистачало техніки. Однак, минулі бойові дії в Сирії та Лівії, а також у Нагірному Карабасі довели здатність цих БПЛА протистояти багатьом сучасним інтегрованим систем протиповітряної оборони (ППО), які мають сучасні держави, зокрема С-300ПС, Бук-М2, Тор-М2 і Панцир С1, навіть у поєднанні із системами радіоелектронної боротьби (РЕБ), такими як Автобаза-М, Репеллент-1, Борисоглібськ-2 і Гроза-с.

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Ефективність TB2 перед лицем цих систем, розроблених для того, щоб повністю позбавити ПВС навіть найпередовіших країн можливості діяти в повітряному просторі противника, стала шоком не тільки для їхніх операторів, але і для російських компаній, які їх створили. Відносно легкий і недорогий безпілотник може не тільки ухилятися, а й активно шукати і знищувати такі системи, несучи при цьому незначні втрати. Цей факт знаменує собою новий спосіб ведення війни, який уже випробуваний принаймні в трьох різних конфліктах. Шляху назад більше немає.

[ + – ] Ударний БПЛА Bayraktar TB2 на параді Фото: Turkey's Presidential Press Office

Крім завдання ударів по танкових колонах і об'єктах ЗРК під час війни в Нагірному Карабасі, безпілотники Bayraktar TB2 також зуміли знайти, відстежити і знищити пускові установки балістичних ракет Р-17 Scud-B і реактивні системи залпового вогню БМ-30 "Смерч", за допомогою яких були здійснені напади на азербайджанські міста Гянджа і Барда в жовтні 2020-го, що призвело до загибелі 26 і 27 мирних жителів відповідно.

Bayraktar TB2 не просто вистежував і знищував свої мішені, — зрештою він став повноправним господарем на полі бою

Виявивши Scud-B за допомогою радіоелектронної розвідки або датчика EO/IR (дальність дії якого досягає 75 км для цілей типу транспортних засобів), TB2 незабаром направив на позиції Scud-B боєприпаси, які баражують, що призвело до знищення щонайменше двох таких систем і зменшення загрози подальших атак балістичними ракетами по азербайджанських містах. Особливо примітний той факт, що для виконання цих завдань БПЛА TB2 навіть не довелося входити в повітряний простір Нагірного Карабаху: вони спостерігали за своїми цілями з безпечної відстані на дружній території.

[ + – ] Комплекси Scud-B готуються до запуску ракет прямо над кордоном Вірменії. Їхні екіпажі не знають, що за ними спостерігають з Bayraktar TB2, який летить у повітряному просторі Азербайджану. Фото: Скриншот

В іншому примітному випадку дві важкі РСЗВ БМ-30 "Смерч", які були відповідальні за ракетні удари по Барді, непомітно стали на підготовлені позиції в глибині Нагірного Карабаху, виїхали із сухого русла річки на довколишнє поле, де випустили свій руйнівний боєзаряд, і повернулися назад для перезарядження. Одна з цих збройових систем була помічена після смертоносного залпу 30 жовтня.

Замість того, щоб уразити ціль відразу, TB2 пройшов за БМ-30 назад до місця стоянки, де була виявлено ще одну БМ-30 і снаряди для неї. По них було завдано удару, у результаті якого були знищені обидві пускові установки і, ймовірно, врятовані життя багатьох цивільних у місті Барда.

[ + – ] Відео з камер спостереження ударного БПЛА Bayraktar Фото: Скриншот

Підсумовуючи, можна сказати, що Bayraktar TB2 не просто вистежував і знищував свої мішені, — зрештою він став повноправним господарем на полі бою. TB2 міг відстежувати місце розташування будь-якої наземної цілі і помічати кожен її рух, літаючи над одним з найбільш захищених ППО регіонів у світі, а також направляти удари інших повітряних сил по наземних цілях, літаючи колами над ними.

У ході війни безпілотник заслужив таку репутацію, що крах Bayraktar TB2 (19 жовтня) Вірменія сприйняла як перемогу у великій битві: на честь краху навіть була організована пресконференція для іноземних журналістів.

Відповідь вірмен — спроби зупинити виробництво БПЛА Bayraktar TB2

Вірменська діаспора, у свою чергу, доклала всіх зусиль, щоб тиснути на міжнародні компанії, змусивши їх припинити постачання деталей, використовуваних у Bayraktar TB2. Це ніяк не вплинуло на хід війни в Нагірному Карабасі, оскільки Вірменії так і не вдалося збити достатню кількість TB2, щоб спонукати Туреччину поставити заміну (до того ж у компанії на кшталт Baykar просто зобов'язаний бути запас запчастин). Крім того, знайшлося б безліч інших компаній, готових поставляти деталі і компоненти.

У деякому роді увага вірменської діаспори до TB2 зрештою тільки зашкодила: ці протести тільки прискорили дослідження і виробництво місцевих запасних частин, що дало Туреччині самодостатність у ще декількох категоріях оборонних систем.

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Найбільш значимий результат, до якого привела ця стратегія — заборона канадської компанії WESCAM поставляти турель FLIR, тобто "очі" системи (сьогодні цей компонент замінює турель CATS FLIR компанії Aselsan).

Bayraktar TB2 став найважливішим активом Азербайджану під час війни

Хоча прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян з ентузіазмом заявляв, що арцаське військо збило "понад дюжину" Bayraktar TB2, насправді підтверджена втрата лише двох БПЛА Bayraktar TB2 (один розбився, інший, ймовірно, був збитий) у ході війни. Але навіть якщо б вірменським силам вдалося збити понад десяток TB2, це, швидше за все, не вплинуло б на результат війни, враховуючи, що ці безпілотні системи легко замінні.

Зрозуміло, жодна війна в історії не була виграна тільки за рахунок однієї системи зброї, проте немає ніяких сумнівів, що Bayraktar TB2 став найважливішим активом Азербайджану під час війни, і без нього не було б настільки приголомшливої перемоги.

[ + – ] Ударний БПЛА Байрактар у нічному небі Фото: Twitter / Selçuk Bayraktar

Техніка, яку знищили в Нагірному Карабасі за допомогою Bayraktar TB2

Нижче наведено список з 549 наземних цілей, знищених системою Bayraktar TB2 під час боїв у Нагірному Карабасі. У цей список включені тільки ті машини й обладнання, знищення яких може бути підтверджене фото або відеоматеріалами. Удари по особовому складу, тайниках з боєприпасами і військових спорудах у список не включені.

Танки (92)

22 Т-72А

2 Т-72АБ

11 Т-72Б

57 невпізнаних Т-72

Бойові броньовані машини (18)

11 МТ-ЛБ з гарматою АА

1 розвідувальна машина БРДМ-2

3 комплекси 9П148 "Конкурс" ATGM

1 БТС-4

2 непізнані БМП

Бойові машини піхоти (14)

8 БМП-1 IFV

6 БМП-2 IFV

Буксирувана артилерія (130)

2 85-мм дивізійних гармати Д-44

6 100-мм гармат КС-19 AA, використовуваних як гаубиці

1 122-мм гаубиця М-30

54 122-мм гаубиці Д-30

9 152-мм гармат-гаубиць Д-1

48 152-мм гармат-гаубиць Д-20

9 152-мм польових знарядь 2A36 "Гіацинт-Б"

1 непізнаний міномет

Самохідна артилерія (17)

17 122-мм 2С1 "Гвоздика"

Реактивні системи залпового вогню (60)

55 122-мм БМ-21 "Град"

1 220-мм ТОС-1

3 300-мм БМ-30 "Смерч"

1 невизначена РСЗВ

Балістичні ракети (2)

2 Р-17 Scud-B

Самохідні зенітні установки (1)

1 23-мм ЗСУ-23-4

Зенітно-ракетні комплекси (23)

1 2К11 "Круг"

3 9К35 "Стріла-10" "SA-13"

16 9K33 "Оса" '' SA-8 ''

2 З-300ПС "SА-10"

1 Тор-М2КМ '' SA-15 ''

Радіолокаційні системи (6)

2 П-18 "Терек" ("Spoon Rest D")

1 1С32 ''Pat Hand'' (для ЗРК 2K11 "Круг")

1 1С91 SURN (для ЗРК 2K12 "Куб")

1 СT86У/36Д6 ''Tin Shield" (для ЗРК С-300)

1 19Ж6 (для ЗРК С-300)

Станції перешкод (1)

1 Р-330П "Піраміда-I"

Транспортні засоби (186)

2 9T217 (для ЗРК 9K33 Оса)

3 ЗіЛ-131

3 ГАЗ-66

10 ГАЗ-3308

23 КамАЗ

11 КамАЗ/КрАЗ (самоскид)

1 Урал-375

47 Урал-4320

6 Урал-43206:

5 УАЗ-452

10 УАЗ-469

1 УАЗ-23632

41 непізнана вантажівка

19 фургонів чи джипів

3 причепи-цистерни

1 причіп С-300.

Азербайджан не розголошує кількість Байрактарів, які перебувають у нього на озброєнні, але можна припустити, що мова про не більше, ніж два десятки машин.