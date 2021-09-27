Bayraktar TB3 та інші. Який вигляд мають і що можуть нові безпілотники для ВМС Туреччини
Турецька компанія Baykar Makina готує нові безпілотники для оснащення турецького універсального десантного корабля "Анадолу".
Нові безпілотники для Військово-морських сил Туреччини.
Турецька компанія Baykar Makina готує нові безпілотники для оснащення турецького універсального десантного корабля "Анадолу". Серед новинок — коптер Bayraktar DIHA, призначений для здійснення розвідки та спостереження, а також нова модифікація ударного БПЛА Bayraktar TB3.
Наявність власного авіаносного корабля та збільшення безпілотного компонента турецьких ВМС має суттєво посилити можливості Турецької Республіки в морі та при здійсненні заморських операцій.
Крім того, у вересні був представлений новий поршневий двигун турецької розробки PD222ST. Їм повинен бути оснащений новий "Байрактар". Розробники вказують, що він на 5 кілограмів легший і на 55 кінських сил могутніший за двигун PD170, яким раніше планували оснастити дрони Bayraktar модифікацій TB2 і TB3.
Варто зазначити, що прихід до вирішення оснастити УДК "Анадолу" безпілотниками був обумовлений втратою можливості Туреччиною озброїтися новими винищувачами F-35, через розбіжності зі Сполученими Штатами, а також відмовою канадської компанії Bombardier Recreational Products постачатиме двигуни її дочірньої австрійської компанії BRP-Rotax для Туреччини.
Таким чином політичні проблеми сприяли створенню нової концепції та впровадження її в життя.
Універсальний десантний корабель "Анадолу" в ролі авіаносного судна приєднається до сил турецького флоту на Середземному морі, яке є простором протиріч Туреччини з Грецією та Кіпром.
Тут новий корабель повинен стати аргументом для претензій Турецької Республіки на власну зону економічних інтересів у Східному Середземномор'ї та нафтогазові родовища на шельфі навколо Малої Азії.
Однією з ключових фігур у розвитку безпілотних технологій у Туреччині став Сельчук Байрактар. Випускник Массачусетського технологічного інституту, співвласник компанії Baykar Makina, чоловік молодшої дочки Ердогана, він зіграв визначну роль у становленні турецького виробництва ударних БПЛА.
41-річний Байрактар розділив прагнення Ердогана до створення незалежного військово-промислового комплексу. Якраз на період їхньої співпраці довелося відтискування генералів армії від оборонних закупівель та укладення їх під прямий контроль Управління оборонної промисловості при Адміністрації президента Туреччини.
Це сприяло розвитку оборонної промисловості та зростанню військового експорту, який минулого року вже перевищив 2 мільярди доларів. У той же час власний ВПК і турецькі безпілотники служать опорою для зовнішньополітичних амбіцій Турецької Республіки, хоч це й викликає невдоволення в союзників по НАТО.
Планується, що новий БПЛА Bayraktar TB3 матиме максимальну злітну вагу в 1200 кг, що значно більше в порівнянні з Bayraktar TB2 і дозволить йому нести додаткове озброєння, необхідне для ефективного ураження цілей на морі.
Сельчук Байрактар висловив надію, що, крім усього арсеналу, доступного TB2, новий Bayraktar зможе також нести ракети L-UMTAS з лазерним наведенням.
Реалізація цього проекту помітно збільшить можливості турецьких військово-морських сил, особливо з огляду на значні претензії Туреччини в Середземному морі в межах доктрини "Блакитне Отечество".
Нові технології та кораблі повинні стати опорою для безпеки й амбіцій Турецької Республіки в майбутньому.