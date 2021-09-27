Bayraktar TB3 та інші. Який вигляд мають і що можуть нові безпілотники для ВМС Туреччини

Нові безпілотники для Військово-морських сил Туреччини.

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Турецька компанія Baykar Makina готує нові безпілотники для оснащення турецького універсального десантного корабля "Анадолу". Серед новинок — коптер Bayraktar DIHA, призначений для здійснення розвідки та спостереження, а також нова модифікація ударного БПЛА Bayraktar TB3.

Наявність власного авіаносного корабля та збільшення безпілотного компонента турецьких ВМС має суттєво посилити можливості Турецької Республіки в морі та при здійсненні заморських операцій.

Крім того, у вересні був представлений новий поршневий двигун турецької розробки PD222ST. Їм повинен бути оснащений новий "Байрактар". Розробники вказують, що він на 5 кілограмів легший і на 55 кінських сил могутніший за двигун PD170, яким раніше планували оснастити дрони Bayraktar модифікацій TB2 і TB3.

Варто зазначити, що прихід до вирішення оснастити УДК "Анадолу" безпілотниками був обумовлений втратою можливості Туреччиною озброїтися новими винищувачами F-35, через розбіжності зі Сполученими Штатами, а також відмовою канадської компанії Bombardier Recreational Products постачатиме двигуни її дочірньої австрійської компанії BRP-Rotax для Туреччини.

Таким чином політичні проблеми сприяли створенню нової концепції та впровадження її в життя.

Універсальний десантний корабель "Анадолу" в ролі авіаносного судна приєднається до сил турецького флоту на Середземному морі, яке є простором протиріч Туреччини з Грецією та Кіпром.

Тут новий корабель повинен стати аргументом для претензій Турецької Республіки на власну зону економічних інтересів у Східному Середземномор'ї та нафтогазові родовища на шельфі навколо Малої Азії.

Однією з ключових фігур у розвитку безпілотних технологій у Туреччині став Сельчук Байрактар. Випускник Массачусетського технологічного інституту, співвласник компанії Baykar Makina, чоловік молодшої дочки Ердогана, він зіграв визначну роль у становленні турецького виробництва ударних БПЛА.

41-річний Байрактар ​​розділив прагнення Ердогана до створення незалежного військово-промислового комплексу. Якраз на період їхньої співпраці довелося відтискування генералів армії від оборонних закупівель та укладення їх під прямий контроль Управління оборонної промисловості при Адміністрації президента Туреччини.

[ + – ] Сельчук Байрактар — зять президента Туреччини Ердогана та підприємець від ВПК.

Це сприяло розвитку оборонної промисловості та зростанню військового експорту, який минулого року вже перевищив 2 мільярди доларів. У той же час власний ВПК і турецькі безпілотники служать опорою для зовнішньополітичних амбіцій Турецької Республіки, хоч це й викликає невдоволення в союзників по НАТО.

[ + – ] Новий БПЛА Bayraktar TB3 [ + – ] Двигун PD222ST. [ + – ] Bayraktar DIHA [ + – ] УДК "Анадолу"

Планується, що новий БПЛА Bayraktar TB3 матиме максимальну злітну вагу в 1200 кг, що значно більше в порівнянні з Bayraktar TB2 і дозволить йому нести додаткове озброєння, необхідне для ефективного ураження цілей на морі.

Сельчук Байрактар ​​висловив надію, що, крім усього арсеналу, доступного TB2, новий Bayraktar зможе також нести ракети L-UMTAS з лазерним наведенням.

Реалізація цього проекту помітно збільшить можливості турецьких військово-морських сил, особливо з огляду на значні претензії Туреччини в Середземному морі в межах доктрини "Блакитне Отечество".

Нові технології та кораблі повинні стати опорою для безпеки й амбіцій Турецької Республіки в майбутньому.

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