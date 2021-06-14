Проти кого дружимо? Навіщо США і Британія підписали нову Атлантичну хартію

Байден і Джонсон підписали Нову Атлантичну хартію. Перша Атлантична хартія, до якої апелює цей документ, була підписана президентом США і прем'єр-міністром Великобританії у серпні 1941 року, в розпал Другої світової війни. Тоді вона задекларувала принципи англо-американського союзу в умовах глобального конфлікту і необхідності створювати новий світ після нього.

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Нова Атлантична хартія повинна стати програмним документом альянсу США і Сполученого Королівства для XXI століття.

Основні принципи, задекларовані англо-американським альянсом укладаються в вісім пунктів.

По-перше, заявляється про готовність захищати принципи, цінності та інститути демократії і відкритих товариств, які рухають власною національною силою і союзами США і Британії. Потрібно, щоб демократії, починаючи з їх власних, могли вирішити найважливіші виклики сучасності.

Для цього буде відстоюватися прозорість, підтримуватися верховенство права, громадянське суспільство і незалежні засоби масової інформації. Також задекларовано, що альянс буде протистояти несправедливості і нерівності і захищати невід'ємну гідність і права людини.

По-друге, альянс має намір зміцнити інститути, закони і норми, що підтримують міжнародне співробітництво, щоб пристосувати їх до нових викликів XXI століття і захистити від тих, хто може їх підірвати.

США і Великобританія працюватимуть через міжнародний порядок, заснований на правилах, для спільного вирішення глобальних викликів, використовувати перспективи і управлятимуть небезпекою нових технологій; сприятимуть економічному прогресу і гідності праці та забезпечуватимуть відкриту і чесну торгівлю між державами.

По-третє, США і Великобританія дотримуються принципів суверенітету, територіальної цілісності і мирного вирішення суперечок. Альянс виступає проти актів втручання через дезінформаційні кампанії або інші шкідливі впливи, зокрема, під час виборів, і підтверджує свою прихильність транспарентності боргів, прийнятного рівня заборгованості і раціонального управління в питаннях полегшення тягаря заборгованості.

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Крім того, Байден і Джонсон декларують намір захищати ключові принципи, такі, як свобода судноплавства і перельотів, а також інші легальні способи використання морів.

По-четверте, альянс прийняв рішення використовувати і захищати власні інноваційні досягнення у сфері науки і техніки, щоб підтримати загальну безпеку і створити нові робочі місця вдома. Крім того, було задекларовано намір відкрити нові ринки, сприяти розробці і впровадженню нових стандартів і технологій для підтримки демократичних цінностей, продовжувати інвестувати у дослідження найбільших проблем, що стоять перед світом, а також сприяти сталому глобальному розвитку.

По-п'яте, США і Велика Британія підтверджують свою спільну відповідальність за підтримку колективної безпеки і міжнародної стабільності перед лицем всього спектра загроз, включаючи кіберзагрози.

По-шосте, Альянс заявляє, що буде застосовувати ядерне стримування для захисту НАТО, і поки існує ядерна зброя, НАТО залишатиметься ядерним союзом. Союзники і партнери по НАТО завжди зможуть розраховувати на Вашингтон і Лондон, навіть якщо вони продовжують зміцнювати свої власні зусилля.

Альянс зобов'язується стверджувати рамки відповідальної поведінки держави у кіберпросторі, здійснювати заходи щодо контролю над озброєннями, роззброєння та розповсюдженням зброї, щоб зменшити ризики міжнародних конфліктів. Вашингтон і Лондон залишаються відданими протидії терористам, які загрожують їх громадянам та інтересам.

По-сьоме, заявляється, що світ досяг критичної точки, коли він повинен діяти терміново для подолання кліматичної кризи, захисту біорізноманіття та підтримки природи.

Байден і Джосон декларують, що віддаватимуть пріоритет цих питань у всіх міжнародних заходах.

По-восьме, альянс декларує, що розуміє катастрофічний вплив криз у сфері охорони здоров'я і важливість загального блага у сфері зміцнення колективного захисту від загроз здоров'ю.

Сполучені Штати і Великобританія зобов'язуються продовжувати співпрацювати з метою зміцнення систем охорони здоров'я, а також допомагати іншим робити те ж саме.

Звертає увагу, що в Новій Атлантичній хартії ціла низка пунктів спрямована безпосередньо проти Росії і Китаю.

Це особливо стосується частини з протидії дезінформації, втручання у вибори, відповідальної поведінки держав у кіберпросторі, а також трансперентності боргів, прийнятного рівня заборгованості та раціонального управління в питаннях полегшення тягаря заборгованості.

Останнє особливо активно використовується КНР для посилення свого впливу на міжнародній арені.

Нова Атлантична хартія, подібно до своєї попередниці часів Рузвельта і Черчилля, повинна стати символом і одним з ключових документів американо-британського альянсу вже для нового століття.

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