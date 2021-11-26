Ракети, кораблі й ударні безпілотники. Чим американці озброюють Тайвань

Кабінет міністрів Тайваню затвердив додатковий бюджет на закупівлю зброї. Він становитиме 237,3 мільярдів тайванських доларів (8,53 мільярди доларів США).

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За цією ціною тайванці мають намір закупити додаткові ракети, дрони та кораблі, які зміцнять повітряну та військово-морську оборону. Після затвердження Кабінетом міністрів Головне управління бюджету, обліку та статистики опублікувало докладніший список того, на що військові можуть витратити гроші.

Військові зможуть закупити берегові протикорабельні ракети на 79,7 мільярдів тайванських доларів, витратити 69,2 мільярди тайванських доларів на проєкт нового корабля та виділити 3,2 мільярди доларів на озброєння.

Другою за величиною додатковою статтею після військово-морського флоту стане протиповітряна оборона. Будуть закуплені системи польового захисту на суму 8,9 млрд тайванських доларів і наземні системи захисту на суму 34,7 млрд доларів.

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Крім того, буде посилено військово-повітряні та ракетні війська. Ще 12 мільярдів тайванських доларів буде виділено на розробку ударного безпілотника, 12,6 мільярдів — на крилату ракету Wan Chien класу "повітря-земля" і 17 мільярдів — на проєкт ракети "Сюн-земля" та "Шен-земля".

Стрімке нарощування видатків на оборону в Тайбеї пояснюють зростанням загрози вторгнення військ КНР на острів. Пекін останнім часом усе частіше використовує агресивну риторику та заявляє про намір повернути Тайвань, а також здійснює військові маневри навколо острова.

Уряд Тайбею наголосив, що закупівлі будуть зосереджені на системах озброєнь тайванського виробництва, що скоротить час виробництва. Бюджет розрахований на п'ять років, але його ще доведеться обговорити у парламенті, який у вівторок, 23 жовтня, вже затвердив необхідні зміни до законодавства, що дають змогу виділення спеціального пакету витрат на озброєння.

Крім того, 23 жовтня США підписали контракт із Science Applications International Corp. на постачання важких торпед МК-48 для Тайваню та Австралії. Загальна вартість контракту — 123,7 мільйони доларів США.

Ця угода є частиною політики США щодо озброєння Австралії та Тайваню проти Китаю.

Заплановані терміни постачання торпед — липень 2025 року. Наразі кількість замовлених торпед не уточнюється. Раніше Тайбей мав намір купити 18 важких торпед у сумі 180 мільйонів доларів.

За останні два роки проблема Тайваню перетворилася на глобальне суперництво між США та Китаєм, який нині бореться за світове лідерство. Китай і Тайвань розчаровані перспективами мирної інтеграції, тому тепер острівна республіка, затиснута між двома державами, що конкурують, докладає додаткових зусиль для забезпечення власного захисту.

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