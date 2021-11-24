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Наука перемагати. Навіщо китайці знімають кіно про війну із США

У китайському кінематографі останніх років постала нова тема. Китайці воюють з американцями та перемагають їх. Яку роль у масовій пропаганді КНР відіграє військово-патріотичне кіно?

Вадим Ольшевський
Вадим Ольшевський
Математик, професор факультету математики Університету Конектикута
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кадр з фільму "Битва біля озера Чанцзінь"
У китайському кінематографі останніх років постала нова тема. Китайці воюють з американцями та перемагають їх.

Коли мені було років 10, я почув, як один відомий літературний критик сказав, закусивши горілку солоним огірком, що в літературі є два жанри, яких варто уникати.

Перший жанр – це дидактика. Коли письменник пише, а в кінці ніби каже, мовляв, мораль цієї байки така. Весь соцреалізм, на думку згаданого критика, був дуже дидактичним. Мораль цієї байки така – живи як Павка Корчагін чи Олег Кошовий. Здійснюй подвиги як Маресьєв. Або про війну. Збивай ворожі месершмітти, а після роботи співай веселі пісні, такі як "Смуглянка-молдаванка".

Другий жанр, якого, на думку критика, варто уникати – це як по маленькій людині проїхав каток історії. А вона, ця маленька людина, дуже хороша насправді. Іван Денисович чи доктор Живаго. І яка ж несправедливість, що ковзанка історії безжально тисне таких щирих і добрих людей. І немає у світі місця, де є ображеному серцю куточок.

У Китаї є режисер Чжан Їмоу, якого називають китайським Тарковським. Метр. І ось мені здається, що Чжан Їмоу знімає поперемінно фільми двох вищеописаних типів. Його фільми другого типу мені дуже цікаві. Тобто я знаю, що жанр поганий. Але всередині поганого жанру Чжан Їмоу знімає дуже цікаві фільми.

Перший його фільм, який я переглянув — "Жити". Маленькі люди, дуже добрі. Китайські Івани Денисовичі. Донька у них одружується з маленьким партійним функціонером. І ось доньку відвозять до пологового будинку. А на цьому фоні відбувається культурна революція. Усіх старих лікарів у пологовому будинку виганяють, а на їхнє місце беруть першокурсників із медінституту. А вони навіть пологи ще не вміють приймати. І донька народжує, але вмирає від втрати крові. А студенти навіть не знають, як її кров зупинити. А чоловіка цієї доньки посилають у село на перевиховання. Ось і залишаються бабуся та дідусь із дитиною. Словом, нещасні добрі люди!

Всесвітньо відомий китайський кінорежисер Чжан Їмоу
Всесвітньо відомий китайський кінорежисер Чжан Їмоу

Чжан Їмоу має кілька таких фільмів про Культурну революцію. Недавній — "Одна секунда". Там герой фільму під час Культурної революції втікає із в'язниці. Йому написали, що у випуску 22 кіножурналів є односекундний кадр, куди потрапила його донька. Вона там мішки якісь вантажить. І він втікає, щоб піти у кіно та подивитися цей кіножурнал. Хоч його дочка прокляла, як ворога народу. Але він її все одно любить. І втікає із в'язниці, щоб її побачити на екрані.

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Є в Їмоу ще один такий фільм "Повернення додому". Тато теж тікає з в'язниці. Скучив за дружиною та донькою. І доньку викликають до директора балетної школи. Кажуть, твій тато втік, і якщо він з'явиться, ти маєш донести. Він же ворог народу! І донька доносить, щоб отримати головну роль у своєму балеті.

А потім Культурна революція закінчується, тато повертається і донька не може знайти собі місця. Її мучить совість. І вона зрештою зізнається татові, що це вона на нього донесла. А тато її цілує і каже: я це ще тоді знав. І вони плачуть разом і обіймаються. Тому що сім'я найважливіша.

Через ці фільми другого типу Чжана Їмоу почали вважати на Заході дисидентом. І почали думати про усілякі премії для борця з тоталітарним китайським режимом. Але Чжан Їмоу почав паралельно знімати фільми першого типу. Пропагандистські. Його останній фільм – Cliff Walkers – про героїчну боротьбу комуністів із японськими загарбниками. Як члени комуністичної партії в підпіллі жертвують своїм життям в ім'я світлих соціалістичних ідей. На Заході не розуміють китайської культури і дивуються. Як Чжан Їмоу може знімати і те, й інше?

А зараз – взагалі. У лютому на екрани виходить новий фільм Чжана Їмоу під назвою "Снайпер". Байопік про китайського снайпера Чжан Таофен (1931-2007), який убив на Корейській війні 214 американських окупантів. За 32 дні. Здійснивши 436 пострілів. Ні, не бачити Чжану Їмоу Пальмової Гілки в Каннах!

У лютому на екрани виходить новий фільм Чжана Їмоу під назвою "Снайпер". Байопік про китайського снайпера Чжана Таофена (1931-2007), який убив на Корейській війні 214 американських окупантів.
У лютому на екрани виходить новий фільм Чжана Їмоу під назвою "Снайпер". Байопік про китайського снайпера Чжана Таофена (1931-2007), який убив на Корейській війні 214 американських окупантів.

Тепер уже не про Чжана Їмоу. Зважаючи на все, у китайському кінематографі першого типу (пропагандистському) з'являється нова тема. Китайці воюють з американцями та перемагають їх.

Тут треба сказати, що згідно з тим, що я знаю, цієї теми раніше особливо не було. Не в останню чергу тому, що американці з китайцями ніколи не воювали, навпаки. Американці воювали із найлютішим ворогом Китаю – Японією. Скинули на японців атомні бомби, після чого Японія капітулювала та величезні окуповані території відійшли назад від Японії до Китаю.

Зазвичай думають, що Китай і Росія завжди товаришували, але це було лише за Сталіна, авторитет якого Мао визнавав беззастережно. І тривала ця дружба лише 10 років. А потім чого тільки не було. Десятиліття протистояння. СРСР оголосив Китай агресором у сино-індійському конфлікті. Потім був інцидент на Даманському острові. Кажуть, що СРСР розглядав можливість завдання 50 ядерних ударів по Китаю. І США дали зрозуміти, що розглядатимуть це як початок третьої світової, і виступатимуть на боці Китаю.

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Словом, відносини США та Китаю не були однозначно антагоністичними. Навіть навпаки. Зіткнулися вони один раз – у Корейській війні. І ось цей короткий момент зараз починає інтенсивно показуватись у китайських фільмах.

Пів року тому в Китаї на екрани вийшов фільм "Битва біля озера Чанцзінь", який швидко став найкасовішим за всю історію китайського кінематографу. Китайські добровольці їдуть до Кореї допомагати Кім Ір Сену, і тікають в американську армію МакАртура. По-геройськи виють з одними автоматами проти танків, авіації та флоту. А наприкінці — героїчно замерзають у горах. Жертвують своїми революційними життями, щоб майбутні покоління китайців жили в мирі.

Фільм "Битва біля озера Чанцзінь" у Китаї переглянули всі, Люди виходили з кінотеатрів зі сльозами на очах.
Фільм "Битва біля озера Чанцзінь" у Китаї переглянули всі, Люди виходили з кінотеатрів зі сльозами на очах.

Фільм "Битва біля озера Чанцзінь" у Китаї переглянули всі, Люди виходили з кінотеатрів зі сльозами на очах. Це дуже цікавий феномен, оскільки фільм дуже слабкий. У ньому навіть немає особливого сюжету, одна фабула. Образи героїв зовсім не розроблені. 75% часу просто стріляють. Начебто очевидна халтура. Але чомусь проникла в серця сучасних китайців. Чому?

Російському глядачеві це особливо незрозуміло, тому що в Росії таких фільмів – вагон і маленький візок. Подвиг панфіловців, циганка-молдаванка і таке інше. Але для Китаю це щось нове. Що саме? Річ у тім, що в Росії військових перемог було багато. Почнеш про них фільми знімати – за 50 років не знімеш про все. А в сучасному Китаї військових перемог практично немає. У 20 столітті вони все, що можна, програвали, а перемогу здобули безкоштовно з рук союзників.

Тому досі основною темою була тема звірств окупантів. Таких фільмів про звірства багато, тому що японці неодноразово здійснювали геноциди в різних областях Китаю. Як приклад таких фільмів можна згадати класику — той же "Червоний Гаолян" (перший фільм Чжана Їмоу) та "Дияволи біля порогу" Цзян Меня.

Фільмів про звірства окупантів багато, а фільмів про перемоги немає. Тому що перемоги, хай навіть локальні, у китайців були тільки в Кореї. Звідси і розробка корейської теми. Китайці вбивають американців.

Тут річ ще й в історичному приниженні. Після першої світової Німеччина була історично принижена, у цьому причини популярності Гітлера і витоки Другої світової. Далі, СРСР програв Холодну війну. Звідси й нинішні російські військово-пропагандистські фільми.

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Тепер китайці знають, що Китай є великою багатотисячолітньою культурою. Його навіть поневолити ніхто не міг, через перевагу культури. Маньчжури завоювали Китай і не впоралися. Повністю розчинилися в ньому. Завойовники згодом прийняли культуру завойованих. І зникли, як народ.

Але 20-те століття виявилося століттям історичного приниження китайців. І японці, і європейці, і росіяни зверхньо командували ними. По всьому Китаю проїхався каток історії. Тому нинішнє зростання економіки Китаю сприймається людьми як відновлення історичної справедливості. Китай знову попереду всієї планети.

Звідси й ґрунт для сприйняття пропагандистських фільмів. Наші герої перемагають! Люди дивляться та плачуть. Поєднання двох жанрів. І військова антиамериканська пропаганда, і каток історії.

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